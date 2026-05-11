Велика Британія оголосила один із наймасштабніших санкційних пакетів проти Росії, спрямований на осіб та структури, причетні до примусового вивезення, русифікації та мілітаризації українських дітей.

Про це повідомив уряд Великої Британії.

Санкції проти РФ через депортацію українських дітей: що відомо

Згідно з повідомленням уряду, під обмеження потрапили 85 фізичних та юридичних осіб, які, за даними британської сторони, причетні до депортації дітей, пропагандистських кампаній та втручання Росії у демократичні процеси інших держав.

Зараз дивляться

У британському уряді наголосили, що це один із найжорсткіших пакетів санкцій, спрямованих проти російської “ворожої та мерзенної діяльності”.

Серед підсанкційних осіб та структур — представники так званого Агентства соціального дизайну (SDA), яке, за даними Лондона, працювало над інформаційними операціями Кремля.

Під санкції потрапили 49 осіб, серед яких — автори, перекладачі, відеомонтажери та інші учасники кампаній із поширення прокремлівської пропаганди та дезінформації.

У британському уряді заявили, що ця структура діяла за завданням адміністрації президента РФ і брала участь у спробах впливу на політичні процеси за межами Росії, зокрема у Вірменії.

Окремо Лондон заявив про діяльність організації ANO Dialog, яка, за даними британської сторони, координувала інформаційні операції спільно з російськими спецслужбами.

Окремий блок санкцій стосується осіб та організацій, які брали участь у примусовому переміщенні та ідеологічній обробці українських дітей.

Під санкції потрапив Центр воїна — структура, де українських дітей, за даними британської сторони, залучали до військової підготовки та нав’язували прокремлівську ідеологію.

Також обмеження ввели проти так званої міністерки молодіжної політики “ЛНР” Юлії Величко.

Її звинувачують у реалізації програм із русифікації дітей, видачі російських паспортів та інтеграції дітей із окупованих територій у російський інформаційний простір.

Міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що Лондон і надалі реагуватиме на дії Росії.

— Велика Британія не буде стояти осторонь, поки Путін намагається поширювати брехню та прокремлівські наративи. Сьогоднішні санкції — це потужний крок проти тих, хто руйнує майбутнє України через депортацію та ідеологічну обробку дітей, — заявила вона.

Також Британія оголосила про виділення додаткових £1,2 млн на роботу міжнародних механізмів із пошуку та повернення українських дітей додому.

Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз також готує нові санкції проти Росії через депортацію українських дітей.

За її словами, обмеження стосуватимуться осіб, причетних до примусового вивезення дітей з окупованих територій та їхньої подальшої русифікації.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.