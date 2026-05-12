Хантавирусную инфекцию впервые обнаружили среди пассажиров круизного лайнера MV Hondius, после чего сразу несколько стран начали ужесточать санитарный контроль и вводить карантинные меры для контактных лиц.

Хантавирус: в каких странах введен карантин

После обнаружения хантавируса среди пассажиров лайнера в Европе начали обсуждать, какие страны ввели карантин из-за хантавируса и какие меры контроля уже действуют.

Во Франции усилили санитарные ограничения после вспышки хантавируса среди пассажиров круизного судна MV Hondius. Для людей, которые могли контактировать с инфицированными, уже действует специальный протокол реагирования, предусматривающий медицинский контроль и изоляцию.

О введении дополнительных мер сообщил премьер-министр Франции Себастьян Лекорню. В посте в сети X он заявил, что главной задачей властей остается быстрое прерывание возможных цепочек передачи инфекции.

Согласно правительственному распоряжению, все пассажиры и лица, находившиеся в контакте с инфицированными на борту лайнера, должны пройти обязательное медицинское обследование.

После первичной проверки людей могут направить в больничную карантинную изоляцию. Максимальный срок наблюдения может длиться до 42 дней — именно столько, по оценкам медиков, длится инкубационный период хантавируса.

Часть граждан уже госпитализирована в парижскую больницу, где они находятся под наблюдением врачей. Несколько пациентов остаются в отделениях интенсивной терапии, однако их состояние медики оценивают как стабильное. В то же время у большинства контактных лиц на данный момент нет симптомов заболевания.

Французские медицинские службы и правительственные координационные штабы перешли на усиленный режим работы. Ежедневно проводятся специальные совещания для контроля ситуации и координации действий в случае появления новых случаев инфекции.

Особое внимание уделяется выявлению всех людей, которые могли контактировать с пассажирами после завершения круиза.

Тем временем в Польше под медицинский контроль взяли человека, который, по предварительным данным, мог контактировать с пассажиркой того же лайнера MV Hondius.

Об этом сообщила Главная санитарная инспекция Польши. На данный момент никаких симптомов заболевания у пациента не выявлено, однако врачи планируют наблюдать за его состоянием как минимум в течение семи дней.

Параллельно польские эпидемиологи проводят расследование и пытаются установить всех людей, которые могли контактировать с туристами после их высадки на берег.

В то же время в мире продолжаются исследования по созданию вакцины против хантавируса. Предварительно речь идет о необходимости как минимум трех доз препарата, однако разработка сталкивается с недостатком финансирования.

