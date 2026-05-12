Хантавірусну інфекцію вперше виявили серед пасажирів круїзного лайнера MV Hondius, після чого одразу кілька країн почали посилювати санітарний контроль та запроваджувати карантинні заходи для контактних осіб.

В яких країнах запроваджено карантин через хантавірус, читайте в нашому матеріалі.

Хантавірус: в яких країнах введено карантин

Після виявлення хантавірусу серед пасажирів лайнера у Європі почали обговорювати, які країни запровадили карантин через хантавірус і які заходи контролю вже діють.

Зараз дивляться

У Франції посилили санітарні обмеження після спалаху хантавірусу серед пасажирів круїзного судна MV Hondius. Для людей, які могли контактувати з інфікованими, вже діє спеціальний протокол реагування, що передбачає медичний контроль та ізоляцію.

Про запровадження додаткових заходів повідомив прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню. У дописі в мережі X він заявив, що головним завданням влади залишається швидке переривання можливих ланцюгів передання інфекції.

Згідно з урядовим наказом, усі пасажири та особи, які перебували в контакті з інфікованими на борту лайнера, мають пройти обов’язкове медичне обстеження.

Після первинної перевірки людей можуть направити до лікарняної карантинної ізоляції. Максимальний термін спостереження може тривати до 42 днів — саме стільки, за оцінками медиків, триває інкубаційний період хантавірусу.

Частину громадян уже госпіталізували до паризької лікарні, де вони перебувають під наглядом лікарів. Декілька пацієнтів залишаються у відділеннях інтенсивної терапії, однак їхній стан медики оцінюють як стабільний. Водночас більшість контактних осіб наразі не мають симптомів захворювання.

Французькі медичні служби та урядові координаційні штаби перейшли на посилений формат роботи. Щодня проводяться спеціальні наради для контролю ситуації та координації дій у разі появи нових випадків інфекції.

Окрему увагу приділяють встановленню всіх людей, які могли контактувати з пасажирами після завершення круїзу.

Хантавірус: де карантин та у яких країнах запроваджено обмеження

Тим часом у Польщі під медичний контроль взяли людину, яка, за попередніми даними, могла контактувати з пасажиркою того самого лайнера MV Hondius.

Про це повідомила Головна санітарна інспекція Польщі. Наразі жодних симптомів захворювання у пацієнта не виявлено, однак лікарі планують спостерігати за його станом щонайменше протягом семи днів.

Паралельно польські епідеміологи проводять розслідування та намагаються встановити всіх людей, які могли контактувати з туристами після їхнього сходження на берег.

Водночас у світі тривають дослідження щодо створення вакцини проти хантавірусу. Попередньо йдеться про необхідність щонайменше трьох доз препарату, однак розробка стикається з нестачею фінансування.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.