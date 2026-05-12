Российский диктатор Владимир Путин вновь прибег к ядерному шантажу и угрозам с использованием новейших ракетных систем, заявив о наращивании стратегического вооружения РФ, в частности комплекса Орешник, ракет Сармат, Кинжал и других видов оружия.

Об этом глава Кремля заявил во время совещания с военнослужащими ВС РФ.

Боевое дежурство Орешника и Сармата

В своем заявлении Путин сказал, что после выхода США из Договора о противоракетной обороне в 2002 году Россия якобы была вынуждена создавать новые ракетные комплексы для сохранения стратегического паритета. По его словам, Москва продолжает реализацию программы развития ядерных сил и активно расширяет арсенал современного вооружения.

Сейчас смотрят

Особый акцент кремлевский диктатор сделал на ракетном комплексе средней дальности Орешник, который, по его словам, с 2025 года уже поставлен на боевое дежурство и может нести ядерные боеголовки. Также он упомянул гиперзвуковую ракету Кинжал, межконтинентальный комплекс Авангард, подводный беспилотник Посейдон и крылатую ракету Буревестник.

Отдельно Путин в очередной раз похвастался возможностями межконтинентальной ракеты «Сармат». Он утверждает, что комплекс якобы способен преодолевать все существующие и перспективные системы противоракетной обороны, а также имеет дальность более 35 тыс. км.

Кроме того, российский президент заявил, что до конца этого года Сармат планируют официально поставить на боевое дежурство.

Отметим, что Путин и раньше периодически прибегал к ядерному шантажу, чтобы давить на Запад.

Ранее сообщалось, что ВСУ уничтожили одну из трех российских баллистических ракет средней дальности Орешник в Капустином Яру на территории РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.