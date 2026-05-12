Російський диктатор Володимир Путін знову вдався до ядерного шантажу та погроз новітніми ракетними системами, заявивши про нарощування стратегічного озброєння РФ, зокрема комплексу Орєшнік, ракет Сармат, Кинжал та інших видів зброї.

Про це очільник Кремля заявив під час наради з військовослужбовцями ЗС РФ.

Бойове чергування Орєшніка та Сармата

У своїй заяві Путін сказав, що після виходу США з Договору про протиракетну оборону у 2002 році Росія нібито була змушена створювати нові ракетні комплекси для збереження стратегічного паритету. За його словами, Москва продовжує реалізацію програми розвитку ядерних сил та активно розширює арсенал сучасного озброєння.

Особливий акцент кремлівський диктатор зробив на ракетному комплексі середньої дальності Орєшнік, який, за його словами, із 2025 року вже поставлений на бойове чергування та може нести ядерні боєголовки. Також він згадав гіперзвукову ракету Кинжал, міжконтинентальний комплекс Авангард, підводний безпілотник Посейдон та крилату ракету Буревісник.

Окремо Путін вкотре похвалився можливостями міжконтинентальної ракети Сармат. Він стверджує, що комплекс нібито здатний долати всі існуючі та перспективні системи протиракетної оборони, а також має дальність понад 35 тис. км.

Крім того, російський президент заявив, що до кінця цього року Сармат планують офіційно поставити на бойове чергування.

Зауважимо, що Путін і раніше періодично вдавався до ядерного шантажу, щоб тиснути на Захід.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ знищили одну з трьох російських балістичних ракет середньої дальності Орєшнік у Капустиному Яру на території РФ.

