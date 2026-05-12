США и Дания ведут активные переговоры о расширении американского военного присутствия в Гренландии. По данным источников, стороны обсуждают возможность создания новых баз на острове для усиления контроля над ситуацией в Арктике и Северной Атлантике.

Об этом сообщает BBC со ссылкой на чиновников, знакомых с ходом консультаций.

США хотят усилить военное присутствие в Гренландии

По информации собеседников информагентства, Вашингтон предлагает разместить на юге Гренландии три новых военных объекта. Они должны быть ориентированы прежде всего на наблюдение за морской активностью России и Китая в северной части Атлантики — между Гренландией, Исландией и Великобританией.

В Белом доме заявили, что администрация президента Дональда Трампа положительно оценивает ход переговоров с Данией. Ранее Трамп подчеркивал, что контроль над Гренландией имеет стратегическое значение для США из-за активности России и Китая в Арктике.

По словам источников, американская сторона также подняла вопрос о предоставлении новым базам статуса суверенной территории США. В то же время окончательных договоренностей пока не достигнуто, а количество будущих американских объектов еще может измениться.

Одну из баз планируют создать в районе Нарсарсуаку — на месте бывшего американского военного объекта, где сейчас функционирует небольшой аэропорт. Эксперты предполагают, что и другие объекты могут появиться на территориях с готовой инфраструктурой — портами или аэродромами, которые можно модернизировать.

Сейчас у США в Гренландии есть только одна военная база — космическая база Питуффик на северо-западе острова. Она используется для мониторинга ракет в рамках системы NORAD (объединенная система аэрокосмической обороны США и Канады), однако не предназначена для морского наблюдения.

Во время холодной войны американское военное присутствие в Гренландии было значительно больше — тогда на острове действовало около 17 баз.

Соглашение между США и Данией от 1951 года позволяет Вашингтону расширять военные операции на острове с согласия Копенгагена. Аналитики отмечают, что Дания традиционно поддерживала американское военное присутствие в регионе и ранее не блокировала подобные инициативы.

Источник : BBC

