США та Данія ведуть активні переговори щодо розширення американської військової присутності у Гренландії. За даними джерел, сторони обговорюють можливість створення нових баз на острові для посилення контролю за ситуацією в Арктиці та Північній Атлантиці.

Про це повідомляє BBC із посиланням на чиновників, обізнаних із перебігом консультацій.

За інформацією співрозмовників інформагентства, Вашингтон пропонує розмістити на півдні Гренландії три нові військові об’єкти. Вони мають бути орієнтовані насамперед на спостереження за морською активністю Росії та Китаю у північній частині Атлантики — між Гренландією, Ісландією та Великою Британією.

У Білому домі заявили, що адміністрація президента Дональда Трампа позитивно оцінює перебіг переговорів із Данією. Раніше Трамп наголошував, що контроль над Гренландією має стратегічне значення для США через активність Росії і Китаю в Арктиці.

За словами джерел, американська сторона також порушила питання про надання новим базам статусу суверенної території США. Водночас остаточних домовленостей наразі не досягнуто, а кількість майбутніх американських об’єктів ще може змінитися.

Одну з баз планують створити у районі Нарсарсуаку — на місці колишнього американського військового об’єкта, де нині функціонує невеликий аеропорт. Експерти припускають, що й інші об’єкти можуть з’явитися на територіях із готовою інфраструктурою — портами або аеродромами, які можна модернізувати.

Нині США мають у Гренландії лише одну військову базу — космічну базу Пітуффік на північному заході острова. Вона використовується для моніторингу ракет у межах системи NORAD (об’єднана система аерокосмічної оборони США та Канади), однак не призначена для морського спостереження.

Під час холодної війни американська військова присутність у Гренландії була значно більшою — тоді на острові діяло близько 17 баз.

Угода між США та Данією від 1951 року дозволяє Вашингтону розширювати військові операції на острові за погодженням Копенгагена. Аналітики зазначають, що Данія традиційно підтримувала американську військову присутність у регіоні та раніше не блокувала подібні ініціативи.

Джерело : BBC

