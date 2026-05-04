Президент США Дональд Трамп не намерен менять дату запланированной встречи с лидером Китая Си Цзиньпином, несмотря на возможные обострения на международной арене.

Об этом в эфире Fox News заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина: что известно

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что американский президент Дональд Трамп не планирует переносить переговоры с лидером Китая Си Цзиньпином, предварительно запланированным на 14-15 мая.

Об этом он сообщил в эфире Fox News, комментируя предположение о возможном переносе встречи в случае обострения ситуации с Ираном.

— Он не собирается ее переносить, насколько мне известно, — отметил Бессент.

В то же время глава американского Минфина также прокомментировал глобальные геополитические риски, в частности, роль Ирана и Китая в мировой энергетической политике.

По его словам, Тегеран остается одним из ключевых государственных спонсоров терроризма, а Пекин, несмотря на оговорку США, продолжал закупки иранских энергоносителей.

Ожидается, что эти вопросы могут стать частью повестки дня предстоящей встречи лидеров США и Китая.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп рассматривал возможность поездки в Китай для встречи с Си Цзиньпином в начале апреля. Тогда ожидалось, что стороны обсудят ключевые вопросы двусторонних отношений, в частности, Тайвань и торговлю, однако официального подтверждения дат визита не было.

Впоследствии стало известно, что запланированный визит президента США Дональда Трампа в Китай был перенесен на середину мая в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке.

