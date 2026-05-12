США запровадили санкції проти мережі, яка допомагала постачати іранську нафту до Китаю.

Нові санкції США проти Китаю за постачання іранської нафти

Міністерство фінансів США оголосило про новий пакет санкцій проти трьох фізичних осіб і дев’яти компаній, яких Вашингтон звинувачує у сприянні продажу та транспортуванню іранської нафти до Китаю.

Зазначається, що обмеження запроваджені Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC). Під санкції потрапили 12 осіб та організацій, причетних до схем постачання нафти, пов’язаної з Корпусом вартових ісламської революції Ірану.

Зараз дивляться

За даними американського відомства, КВІР використовував мережу підставних компаній з офшорних юрисдикціях, щоб приховати свою участь у продажі нафти. Отримані кошти, як заявляють у США, спрямовувалися не на потреби іранського населення, а на розробку озброєнь, підтримку терористичних угруповань і фінансування репресивних структур.

Серед компаній, проти яких введено санкції, чотири зареєстровані в Гонконгу, чотири — в Об’єднаних Арабських Еміратах, ще одна — в Омані.

До санкційного списку також внесли трьох громадян Ірану, які працюють у штаб-квартирі нафтової компанії Shahid Purja’fari, підконтрольної КВІР. За інформацією Мінфіну США, вони координували платежі через турецьку компанію Golden Globe, яка щороку реалізовувала нафту Корпусу на сотні мільйонів доларів і вже перебуває під американськими обмеженнями.

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що адміністрація Дональда Трампа й надалі застосовуватиме санкційні інструменти, щоб позбавити Тегеран ресурсів для розвитку озброєнь, ядерної програми та підтримки терористичних проксі в регіоні.

За його словами, Мінфін США продовжить блокувати фінансові мережі, які іранський режим використовує для дестабілізації міжнародної безпеки та світової економіки.

Нові санкції були оголошені напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Очікується, що однією з тем переговорів стане роль Пекіна у врегулюванні напруженості навколо Ірану та ситуації в районі Ормузької протоки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.