Президент США Дональд Трамп совершит государственный визит в Китай с 13 по 15 мая по приглашению лидера КНР Си Цзиньпина.

Об этом официально сообщило Министерство иностранных дел Китая.

Визит Трампа в Китай: что известно

Как сообщила в интервью корреспонденту Суспильного в Вашингтоне заместитель главного пресс-секретаря Белого дома Анна Келли, Дональд Трамп прибудет в Пекин вечером 13 мая.

На следующий день запланированы официальная церемония приветствия и двусторонняя встреча лидеров.

После этого Трамп посетит Храм Неба, а вечером примет участие в официальном приеме.

15 мая Трамп и Си Цзиньпин проведут двустороннее чаепитие и рабочий обед, после чего американский президент планирует покинуть Китай.

В Белом доме подтвердили, что ключевыми темами станут война в Иране, энергетическая безопасность и экономические отношения между Вашингтоном и Пекином, в частности работа над Американско-китайским советом по торговле и Американско-китайским советом по инвестициям.

— Совет по торговле позволит США и Китаю регулировать торговлю между правительством Соединенных Штатов и правительством Китая в отношении товаров, не являющихся конфиденциальными. Совет по инвестициям обеспечит правительственный форум для обсуждения вопросов, связанных с инвестициями, — рассказала Келли.

Как сообщили источники Al Jazeera и Reuters, Трамп может оказывать давление на Китай из-за закупок иранской нефти вопреки американским санкциям и конфликту на Ближнем Востоке.

В то же время в Вашингтоне подчеркивают, что визит имеет не только политическое, но и символическое значение.

В частности, две страны также обсудят продление перемирия в “торговой войне”, которое позволяет редкоземельным минералам поступать из Китая в США.

Кроме того, стороны обсудят дополнительные соглашения в сфере промышленности, охватывающие аэрокосмическую отрасль, сельское хозяйство и энергетику.

Не исключено, что Дональд Трамп поднимет вопрос о ядерной программе Китая.

— Могу сказать, что при этой администрации не было никакого прогресса в этом вопросе — публичные заявления Китая не отличаются от тех, которые мы слышали по правительственным каналам, а именно, что они не заинтересованы в том, чтобы садиться за стол переговоров и обсуждать какой-либо контроль над огнестрельным оружием или что-то подобное на данный момент, — добавил высокопоставленный чиновник администрации Трампа на условиях анонимности.

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли заявила, что встреча Трампа и Си Цзиньпина должна стать важным этапом в перезагрузке американо-китайских отношений.

По ее словам, США стремятся “восстановить баланс” в отношениях с КНР и укрепить экономическую независимость Америки.

Ожидается, что стороны также обсудят ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе, торговлю, санкционную политику и глобальные энергетические риски в связи с конфликтом вокруг Ирана.

Американская сторона уже подтвердила, что впоследствии Си Цзиньпин может совершить ответный визит в США.

Поездка Дональда Трампа в Китай должна была состояться еще в конце марта, однако ее отложили из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке и военной кампании США против Ирана.

В марте американский президент заявил, что поездку “повторно согласовали” и перенесли примерно на полтора месяца.

Впоследствии министр финансов США Скотт Бессент подтвердил, что Белый дом не планирует переносить встречу с Си Цзиньпином, несмотря на напряженную международную ситуацию.

