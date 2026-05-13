Президент США Дональд Трамп прибув до Пекіна, де проведе переговори з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сторони планують обговорити низку складних питань, серед яких технології, торгівля та Тайвань.

Про це повідомляє CNN.

Трамп прибув до Китаю

Для зустрічі Трампа у китайській столиці організували урочисту церемонію, що відповідала формату, який особливо цінує американський президент.

Щоб підкреслити значення візиту, голова КНР Сі Цзіньпін доручив віцепрезиденту Китаю Хань Чжену очолити делегацію, яка зустрічала президента США.

Хань Чжен вважається одним із ключових дипломатичних представників Сі Цзіньпіна.

Торік він був присутній на інавгурації Трампа. Раніше Хань також входив до Постійного комітету Політбюро – найвищого органу ухвалення рішень Комуністичної партії Китаю.

Трампа в аеропорту зустрічали 300 китайських підлітків у синьо-білій формі з прапорами Китаю та США, військова почесна варта та військовий оркестр.

Як повідомили у Білому домі, Трампа зустрічали такі посадовці – посол США в Китаї Девід Пердью, посол Китаю у США Се Фен та виконавчий заступник міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю.

Під час церемонії підлітки скандували китайською мовою:

– Ласкаво просимо, ласкаво просимо, щиро вітаємо.

У відповідь президент США підняв кулак на знак вітання, після чого сів до кортежу, який чекав на нього.

Разом із президентом США до Пекіна прибули члени його адміністрації, зокрема державний секретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет та торговий представник Джеймісон Грір. Вони летіли на борту Air Force One.

Також до Китаю прибув міністр фінансів США Скотт Бессент.

Перед цим він відвідав Сеул у Південній Кореї, де проводив торговельні переговори зі своїм китайським колегою напередодні зустрічі лідерів.

У складі делегації також понад десять впливових представників бізнесу. Серед них – генеральний директор Apple Тім Кук, Ілон Маск від Tesla, а також Келлі Ортберг від Boeing.

Що відомо про візит Трампа до Китаю

11 травня Білий дім офіційно підтвердив майбутній візит Трампа до Китаю.

Офіційна церемонія привітання Трампа Сі Цзіньпіном запланована на четвер зранку за місцевим часом.

Після цього Трамп планує відвідати Храм Неба, а ввечері взяти участь в офіційному прийомі.

15 травня Трамп і Сі Цзіньпін проведуть двостороннє чаювання та робочий обід. Після завершення заходів американський президент планує залишити Китай.

Очікується, що серед ключових тем переговорів будуть війна в Ірані, енергетична безпека та економічні відносини між Вашингтоном і Пекіном.

Зокрема, сторони мають обговорити роботу над Американсько-китайською радою з торгівлі та Американсько-китайською радою з інвестицій.

