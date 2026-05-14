Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував заклики про залучення колишнього канцлера Герхарда Шредера до мирних переговорів.

Він також заявив, що російські атаки проти України суперечать заявам РФ про готовність до миру.

Про це пише The Guardian.

Атаки РФ суперечать її заявам про мир – Мерц

У промові в Аахені Мерц наголосив, що хоча Україна та Європа “прагнуть допомогти якнайшвидше покласти край цій жахливій війні”, російські атаки суперечать заявам Володимира Путіна про можливе наближення завершення війни.

– Готовність до переговорів вимагає готовності до переговорів з обох боків, – сказав він.

Також Мерц відкинув пропозицію Путіна про те, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би виступити посередником між Росією та Європою.

– Ми, європейці, самі вирішуємо, хто буде говорити від нашого імені. Ніхто інший. Європа має можливість допомогти сформувати новий світовий порядок, щоб забезпечити його регулювання нормами та правилами, а не свавіллям та законом сильнішого, – йдеться в заяві.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер є найкращою кандидатурою для переговорів між Росією та Європейським Союзом.

За словами Путіна, європейці мають обрати такого кандидата, який “не наговорив гидоти” про Росію.

