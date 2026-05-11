В конце мая европейские дипломаты обсудят возможные переговоры с Россией и условия, которые Брюссель может выдвинуть в Москве.

Об этом 11 мая перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила высокая представительница Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Кая Каллас.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что Россия не может назначать переговорщика от имени Евросоюза.

Сейчас смотрят

Каллас о возможных переговорах ЕС с РФ

Кая Каллас сообщила, что 27-28 мая во время неформальной встречи министров иностранных дел ЕС в формате Гимних на Кипре европейские дипломаты обсудят возможные переговоры с Россией и условия, которые Брюссель может выдвинуть Москве.

По словам Каллас, ключевым вопросом для Европы остается безопасность континента и агрессивная политика РФ в отношении соседних государств.

— Мы обсудим между собой, о чем мы хотим с РФ говорить. Поэтому на встрече в формате Гимних мы обсудим предложения, которые я положила на стол, чтобы решить вопросы, которые мы имеем, — сказала она.

Главный дипломат ЕС добавила, что одним из потенциальных требований к России может стать вывод российских войск из Молдовы.

— Это также может быть одним из условий стабильности и безопасности в регионе — чтобы они вывели свои войска, — отметила Каллас.

Каллас о Шредере как посреднике между ЕС и Россией

Также Кая Каллас резко отреагировала на заявление российского диктатора Владимира Путина о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер мог бы стать посредником между ЕС и Россией.

Каллас заявила, что предоставлять Москве возможность назначать представителя Европейского Союза для переговоров было бы “не очень мудрым решением”.

— Если мы предоставим России право назначать переговорщика от нашего имени, это было бы не очень мудро, — подчеркнула она.

Каллас также прямо назвала Шредера человеком, связанным с российскими государственными компаниями.

— Он был высокопоставленным лоббистом российских государственных компаний. Поэтому понятно, почему Путин хочет, чтобы именно он был этим человеком, чтобы фактически сидел по обе стороны стола переговоров, — заявила глава европейской дипломатии.

К слову, в Берлине также скептически отнеслись к предложению Кремля относительно Шредера.

Как сообщает Reuters, немецкий чиновник на условиях анонимности заявил, что Россия не демонстрирует реальной готовности к мирным переговорам.

В Германии подчеркнули, что первым настоящим тестом для Москвы стало бы продление прекращения огня, а не публичные заявления о “посредниках”.

Кроме того, в Берлине считают, что Кремль пытается использовать подобные инициативы для раскола западных союзников.

Пресс-секретарь правительства Германии также подчеркнул, что любые переговоры между Европейским Союзом и Россией должны проходить только по согласованию с государствами-членами ЕС и Украиной.

Реакция Украины на кандидатуру Шредера

Украина также раскритиковала идею назначения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера переговорщиком между ЕС и Россией.

Глава МИД Украины Андрей Сибига перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам заявил, что Киев не поддерживает такую кандидатуру.

— Мы такую кандидатуру однозначно не поддерживаем, — подчеркнул Сибига.

Министр добавил, что в Европе есть достаточно других политиков и лидеров, которые могли бы выполнять роль переговорщика от Европейского Союза.

— Есть много других достойных лидеров, которые могут выполнять эту функцию, — заявил глава украинского МИД.

Напомним, 9 мая Владимир Путин заявил, что считает бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера лучшей кандидатурой для переговоров между Европейским союзом и Россией.

Российский диктатор объяснил это тем, что Шредер якобы “не наговорил гадостей” о России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.