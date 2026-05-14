У Палаті представників США зібрали необхідну кількість голосів для винесення на голосування законопроєкту про нову допомогу Україні та посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Reuters.

У США можуть винести на голосування допомогу Україні

Петиція у Палаті представників США отримала 218 підписів законодавців — саме стільки потрібно, щоб винести законопроєкт на голосування у Палаті представників.

Останній підпис під документом поставив конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі, який у березні змінив партійну належність із республіканця на незалежного.

За даними Reuters, голосування можуть провести вже на початку червня.

Документ дозволяє винести питання на розгляд навіть без підтримки спікера Палати представників Майка Джонсона, який визначає порядок денний.

Що передбачає законопроєкт

Йдеться про законопроєкт H.R. 2913, який у квітні 2025 року подав демократ Грегорі Мікс із Нью-Йорка.

Документ складається із трьох основних частин.

Перший розділ підтверджує підтримку України та НАТО, а також передбачає заходи для відновлення України, зокрема створення посади спеціального координатора з питань відбудови.

Другий розділ містить понад $1 млрд безпекової допомоги для України та до $8 млрд додаткової підтримки у вигляді прямих позик.

Третя частина законопроєкту передбачає нові санкції проти Росії.

Обмеження можуть торкнутися російських фінансових установ, нафтової та гірничодобувної галузей, а також російських посадовців.

Reuters зазначає, що після повернення Дональда Трампа до Білого дому частина республіканців стала стриманіше ставитися до підтримки України.

Через це процес погодження нової допомоги для Києва сповільнився.

Водночас у Конгресі досі зберігається двопартійна підтримка України, що дозволило зібрати необхідні підписи для запуску процедури голосування.

Однак навіть якщо законопроєкт ухвалить Палата представників, його подальша доля в Сенаті залишається невизначеною.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте запропонував країнам Альянсу щороку виділяти Україні допомогу на рівні 0,25% ВВП.

За даними Politico, ініціативу обговорюють напередодні саміту НАТО 7-8 липня у Туреччині.

Якщо союзники підтримають пропозицію, щорічна допомога Україні може зрости майже втричі — до $143 млрд.

Джерело : Українська правда

