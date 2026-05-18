Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель, экс-премьер Италии Марио Драги и президент Финляндии Александр Стубб могут стать представителями Евросоюза в переговорном процессе по российско-украинской войне.

Об этом пишет издание Politico.

Представители ЕС на переговорах

Поскольку переговорная команда президента США Дональда Трампа застряла в иранском кризисе, давление по поводу назначения специального посланника для мирных переговоров по Украине ложится именно на Европу.

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин предложил на роль посредника бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Однако Киев отклонил это предложение.

Тогда министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в шутку отметил изданию Politico, что Путин мог бы так же предложить пророссийских актеров Стивена Сигала или Жерара Депардье.

Кроме того, издание называет главу дипломатии ЕС Каю Каллас очевидным кандидатом на эту роль. Каллас долгое время выступала против прямых переговоров с Россией.

Ангела Меркель — бывшая канцлер Германии имела дело непосредственно как с Владимиром Зеленским, так и с Путиным. Однако многие европейцы считают, что ее прошлые неудачные попытки посредничества являются достаточным основанием для дисквалификации.

Александр Стубб — президент Финляндии имеет опыт посредничества в своей стране и ранее выражал заинтересованность в том, чтобы быть посредником в переговорах. Но ему нужна широкая поддержка ЕС. А Москва может отклонить его кандидатуру из-за членства Финляндии в НАТО.

Марио Драги — бывший премьер-министр Италии пользуется широким уважением в Европе и не считается сторонником Кремля. Однако пока не было никаких публичных сигналов о том, что Драги хочет эту роль.

Люди, знакомые с позицией Киева, утверждают, что посланник должен иметь мощную поддержку ЕС, но не быть представителем самого блока, которому Путин не доверяет.

Поэтому кандидатами могут быть и министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, опытный специалист по вопросам Ближнего Востока, или даже министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, который поддерживает отношения с обеими сторонами.

Источник : Politico

