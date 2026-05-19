Кремль сподівається, що війна на Близькому Сході та проблеми з постачанням енергоносіїв зроблять Китай більш поступливим у переговорах щодо нового російського газопроводу.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, близькі до російського уряду.

Переговори Путіна та Сі Цзіньпіна про газопровід Сила Сибіру-2

За даними агентства, Росія розраховує використати напруження на енергетичних ринках через конфлікт на Близькому Сході для активізації переговорів із Китаєм щодо газопроводу Сила Сибіру-2.

Ідеться про масштабний проєкт трубопроводу, який має з’єднати Сибір із Китаєм через територію Монголії.

У Кремлі підтвердили, що тема нового газопроводу буде однією з ключових під час переговорів Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна.

— Проєкт газопроводу є на порядку денному, і ми маємо намір серйозно його обговорити, — заявив помічник Путіна Юрій Ушаков.

За його словами, російський президент і китайський лідер проведуть переговори в середу, а ввечері продовжать спілкування в неформальній атмосфері.

Після повномасштабного вторгнення в Україну та втрати значної частини європейського ринку газу Росія дедалі більше залежить від Китаю.

У Bloomberg зазначають, що Москва прагне компенсувати втрати від скорочення постачання до Європи за рахунок азійського напрямку.

За даними джерел, Газпром уже зробив Китаю “дуже конкурентну” пропозицію щодо ціни на газ для нового трубопроводу.

Водночас Пекін поки не поспішає остаточно погоджувати проєкт, хоча останніми місяцями китайська сторона почала активніше цікавитися переговорами.

Аналітики вважають, що війна в Ірані та ризики для Ормузької протоки можуть підштовхнути Китай до пошуку стабільніших сухопутних маршрутів постачання енергоносіїв.

У матеріалі Bloomberg наголошується, що Росія значною мірою покладається на співпрацю з Китаєм для пом’якшення наслідків західних санкцій.

За даними європейських чиновників, понад 90% санкційних технологій Росія зараз отримує саме через Китай.

Водночас Пекін намагається балансувати між підтримкою партнерства з Москвою та небажанням надто відкрито асоціюватися з війною РФ проти України.

Раніше у Кремлі офіційно підтвердили, що Володимир Путін 19–20 травня відвідає Пекін на запрошення Сі Цзіньпіна.

Під час переговорів сторони планують обговорити стратегічне партнерство, енергетику, логістику, міжнародну політику та нові економічні проєкти між Росією і Китаєм.

