Міністерство закордонних справ Китаю назвало “суцільною вигадкою” публікацію Financial Times з критикою лідера КНР Сі Цзіньпіна на адресу лідера Кремля Володимира Путіна щодо вторгнення до України.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь.

Китай про заяви Сі Цзіньпіна на FT

Речник китайського зовнішньополітичного відомства заперечив інформацію Financial Times про те, що лідер Китаю Сі Цзіньпін нібито критично висловився про рішення Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну проти України.

— Вказана вами інформація суперечить фактам і є суцільною вигадкою, — заявив Ґо Цзякунь.

У МЗС Китаю не стали додатково коментувати деталі переговорів Сі Цзіньпіна та президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, Financial Times із посиланням на джерела повідомило, що під час переговорів із Дональдом Трампом китайський лідер заявив, що Володимир Путін може пошкодувати про своє рішення розпочати повномасштабне вторгнення в Україну.

За даними видання, тема України обговорювалася під час зустрічі Сі Цзіньпіна та Трампа разом із питанням Міжнародного кримінального суду.

FT зазначало, що коментарі китайського лідера нібито були жорсткішими, ніж раніше.

Водночас інші співрозмовники видання стверджували, що під час попередніх контактів із Джо Байденом Сі Цзіньпін не давав прямих оцінок Володимиру Путіну чи самій війні.

Джерело : Укрінформ

