Жителі мікрорайону Березовий в Іркутській області Росії звернулися до російського диктатора Володимира Путіна та глави МЗС РФ Сергія Лаврова з проханням посприяти фінансуванню місцевої школи з боку Китаю.

Про це повідомив Telegram-канал ASTRA.

“Готові вчити китайську”

За словами місцевих мешканців, школу в мікрорайоні обіцяли звести ще до 2021 року, однак будівництво фактично зупинилося. Попри візити губернатора Іркутської області Ігоря Кобзєва, об’єкт наразі готовий лише приблизно на 20%.

Зараз дивляться

Через відсутність навчального закладу діти змушені їздити до сусідніх населених пунктів. Також жителі заявляють про гострий дефіцит дитячих садків, а будівництво одного з них заморозили ще два роки тому через нестачу фінансування.

У зверненні громадяни зазначили, що протягом останніх п’яти років неодноразово писали до федеральної влади з проханням вирішити проблему.

Мешканці Березового запропонували російській владі звернутися до лідера Китаю Сі Цзіньпіна з проханням профінансувати будівництво школи.

— Якщо Росія не може побудувати школу в нашому мікрорайоні, просимо Сергія Лаврова звернутися до Сі Цзіньпіна щодо фінансування цього проєкту. Ми готові почати вивчати китайську мову, — йдеться у зверненні.

Автори заяви також натякнули на пріоритети російської влади, згадавши будівництво нових станцій метро в Москві та шкіл у Таджикистані.

Російський телеканал Вот Так повідомляє, що у Березовому на 40 тис. мешканців у школах є лише 2,5 тис. місць. Нова школа, добудувати яку вимагають мешканці Березового, розрахована на 1,5 тис. учнів.

Іркутськ на карті

Російське місто Іркутськ лежить по обидва береги ріки Ангара, яка впадає в Байкал. Південна частина регіону — недалеко від кордону з Монголією.

Нагадаємо, що 19-20 травня Володимир Путін перебуває з офіційним візитом у Китаї, де вже провів переговори із Сі Цзіньпіном щодо стратегічного партнерства між країнами.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.