Вночі атаковано нафтопереробний завод Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово Нижньогородської області.

Про це повідомляють журналісти Telegram-каналу ASTRA.

Вранці 20 травня мешканці Кстово повідомили про вибухи та пожежу.

За кадрами очевидців OSINT-аналітик ASTRA встановив, що атаковано об’єкт у південно-західній частині НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез. Ймовірно, це установка ЕЛОУ-АВТ — це базова комбінована установка первинної переробки нафти на нафтопереробних заводах.

Головне завдання такої установки — підготовка сирої нафти та її розділення на базові фракції (прямогонний бензин, гас, дизельне паливо, вакуумний газойль і гудрон).

Раніше Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез у Кстово зазнав атаки дронів у квітні 2026 року.

НПЗ Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез — це один із провідних нафтопереробних заводів у Росії. Завод забезпечує Московський регіон. Потужність із первинної переробки нафти становить близько 17 млн тонн на рік. Підприємство випускає понад 50 найменувань продукції: автомобільне, авіаційне та дизельне пальне, нафтобітуми, парафіни тощо.

Місто Кстово, що під Нижнім Новгородом розташоване за 500 км від Москви.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 547-му добу.

