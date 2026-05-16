Китай та Сполучені Штати Америки зацікавлені в тому, щоб сприяти врегулюванню повномасштабної війни Російської Федерації проти України.

Про це йдеться у тексті заяви Міністерства закордонних справ Китаю за підсумками зустрічі лідера КНР Сі Цзіньпіна з президентом США Дональдом Трампом, які оприлюднила агенція Сіньхуа.

Китай і США про війну РФ проти України

– Китай та США сподіваються на швидке завершення конфлікту. Обидва доклали багато зусиль для сприяння мирним переговорам відповідним чином, – йдеться у повідомленні.

У заяві зазначається, що складні проблеми не мають простих рішень, тому мирні переговори не можна досягнути за одну ніч. Проте Китай та США готові відігравати конструктивну роль у політичному вирішенні.

Китай про війну в Ірані

Водночас Китай продовжуватиме підтримувати дипломатичні зусилля для врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Про це під час брифінгу заявив міністр закордонних справ КНР Ван Ї, повідомивши, що окрім ситуації в Україні, на порядку денному стояли відносини між Вашингтоном та Тегераном.

Він закликав США та Іран вирішувати наявні суперечки виключно за столом переговорів, зокрема, ядерне питання.

Китай виступає за якнайшвидше відновлення безпеки в Ормузькій протоці на основі дотримання режиму припинення вогню, наголосив Ван Ї.

Китай про питання щодо Тайваню

Одним із головних політичних треків зустрічі стало обговорення питання Тайваню. Китайська сторона вкотре наголосила, що це питання є виключно “внутрішньою справою КНР” та залишається ключовою “червоною лінією” у відносинах із Вашингтоном.

Водночас у сфері економіки сторонам вдалося досягти низки компромісів. Зокрема, США та Китай домовилися:

продовжити двосторонні торговельні переговори;

створити спеціальні торговельну та інвестиційну ради;

спільно працювати над розширенням обсягів взаємної торгівлі.

Важливим дипломатичним підсумком зустрічі стало те, що американський президент Дональд Трамп запросив лідера Китаю Сі Цзіньпіна разом із дружиною відвідати Білий дім із офіційним візитом на 24 вересня.

