Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що Росія перебуває у слабкому та хиткому становищі, тому зараз не час для переговорів — необхідно посилювати санкційний і політичний тиск на Москву.

Про це повідомляє Bloomberg.

Естонія про перемовини з РФ: що відомо

— Ми не дуже позитивно ставимося до цієї ідеї, що всі поспішають до Москви і давайте почнемо розмовляти, бо Росія слабша. Зараз не час, — наголосив Цахкна.

Він зазначив, що Москва намагається активізувати контакти з європейськими державами на тлі економічних труднощів і затяжної війни проти України, однак це не повинно змінювати підхід Заходу.

За словами Цахкни, правильна стратегія полягає у посиленні санкцій і підтримці України, оскільки спроби діалогу можуть зіграти на користь Кремля.

Він також зазначив, що нинішня позиція Росії є ослабленою через санкції та втрати у війні, тому саме зараз Європа має тиснути, а не говорити.

Як пише Bloomberg, зусилля щодо відновлення контактів із Москвою після повномасштабного вторгнення Росії в Україну розвивалися хвилеподібно — то посилюючись, то знову згасаючи.

Зокрема, у лютому високопоставлений представник президента Франції Еммануеля Макрона відвідав Москву, де провів серію рідкісних особистих зустрічей із російськими посадовцями.

На початку місяця президент Європейської ради Антоніу Кошта заявляв про потенціал для майбутніх переговорів із Росією, однак пізніше уточнив, що будь-які контакти можливі лише у відповідний момент і що Євросоюз не має наміру заважати дипломатичним ініціативам, які просуває президент США Дональд Трамп.

Президент Фінляндії Александер Стубб у коментарі італійському виданню Corriere della Sera також припускав, що з часом діалог із Росією доведеться відновити, хоча не визначив, коли саме це може статися.

Водночас глава МЗС Естонії наголосив, що Володимир Путін поступово вичерпує свої можливості, а західні санкції вже дають відчутний ефект.

За його словами, російське вторгнення не демонструє значного прогресу, тоді як армія РФ зазнає суттєвих втрат, а Україна дедалі активніше завдає ударів по російській нафтовій інфраструктурі та логістичних об’єктах, зокрема в тилу.

Як пише Bloomberg, Путін нещодавно втратив частину політичного впливу в ЄС після змін у позиції Угорщини, яка раніше блокувала окремі рішення щодо Росії та підтримки України.

Це дозволило Євросоюзу ухвалити новий пакет санкцій проти РФ і погодити кредит Україні на €90 млрд, який раніше гальмувався Будапештом.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна заявив, що тон у Європі змінився, а більшість країн дедалі більше підтримують ідею посилення тиску на Росію, яка, за його словами, перебуває у нестабільному становищі.

Нагадаємо, в Естонії заявили, що Україна має право на самооборону у війні проти РФ, однак на тлі інцидентів із дронами в країнах Балтії очікують від Києва кращого контролю за маршрутом і безпекою використання БпЛА, щоб уникати їхнього випадкового потрапляння в повітряний простір сусідніх держав.

