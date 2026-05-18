У Росії заявили, що діалог між європейськими лідерами та президентом РФ Володимиром Путіним нібито може відбутися завдяки звичайному телефонному дзвінку.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Переговори ЄС та РФ: що відомо

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що європейські лідери, які обговорюють можливість діалогу з Росією, можуть безпосередньо зв’язатися з Путіним.

За його словами, обговорення таких контактів у Європі “перебувають у повітрі”, однак реальний діалог нібито може бути простішим — через телефонний дзвінок.

— Ось ці міркування десь у повітрі, але Путін для них настільки ж близько, як і телефонна слухавка, — зазначив він.

Пєсков додав, що в Кремлі сподіваються на прагматичний підхід європейських країн і готовність до практичного втілення можливих контактів із Москвою.

Водночас він заявив, що російська сторона нібито відкрита до таких контактів, якщо вони набудуть реального характеру.

Відповідна заява прозвучала на тлі заклику естонського міністра закордонних справ Маргуса Цахкни до посилення санкційного тиску проти Росії з боку європейських країн замість переговорів.

За його словами, Росія зараз перебуває у слабкому та хиткому становищі і саме тому необхідно посилювати політичний тиск.

Нагадаємо, 9 травня президент Росії Володимир Путін заявив, що найкращою кандидатурою для переговорів між Росією та Європейським Союзом є колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер, оскільки він не критикував політику РФ.

Також Путін зазначив, що РФ ніколи не відмовляється від переговорів.

Пізніше висока представниця Євросоюзу із питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що Росія не може визначати переговорника від імені Євросоюзу? та назвала Шредера високопоставленим лобістом російських державних компаній.

Крім того, після офіційного візиту до РФ прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав президента України Володимира Зеленського зателефонувати Путіну, якщо він хоче з ним зустрітися.

