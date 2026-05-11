Наприкінці травня європейські дипломати обговорять можливі переговори з Росією та умови, які Брюссель може висунути Москві.

Про це 11 травня перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах повідомила висока представниця Євросоюзу із питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас.

Принагідно вона наголосила, що Росія не може визначати переговорника від імені Євросоюзу.

Каллас про можливі переговори ЄС із РФ

Кая Каллас повідомила, що 27-28 травня під час неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у форматі Гімніх на Кіпрі європейські дипломати обговорюватимуть можливі переговори з Росією та умови, які Брюссель може висунути Москві.

За словами Каллас, ключовим питанням для Європи залишається безпека континенту та агресивна політика РФ щодо сусідніх держав.

— Ми маємо обговорити між собою, про що ми хочемо з РФ говорити. Саме тому на зустрічі у форматі Гімніх ми обговоримо пропозиції, які я поклала на стіл, щоб вирішити питання, які ми маємо, — сказала вона.

Головна дипломатка ЄС додала, що однією з потенційних вимог до Росії може стати виведення російських військ із Молдови.

— Це також може бути однією з умов для стабільності та безпеки в регіоні — щоб вони вивели свої війська, — зазначила Каллас.

Каллас про Шредера як посередника між ЄС та Росією

Крім того, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас різко відреагувала на заяву російського диктатора Володимира Путіна про те, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер міг би стати посередником між ЄС та Росією.

Каллас заявила, що надавати Москві можливість визначати представника Європейського Союзу для переговорів було б “не дуже мудрим рішенням”.

— Якщо ми надамо Росії право призначати переговорника від нашого імені, це було б не дуже мудро, — наголосила вона.

Каллас також прямо назвала Шредера людиною, пов’язаною з російськими державними компаніями.

— Він був високопоставленим лобістом російських державних компаній. Тому зрозуміло, чому Путін хоче, щоб він був цією людиною, щоб фактично сидів по обидва боки столу переговорів, — заявила очільниця європейської дипломатії.

До слова, у Берліні також скептично поставилися до пропозиції Кремля щодо Шредера.

Як повідомляє Reuters, німецький чиновник на умовах анонімності заявив, що Росія не демонструє реальної готовності до мирних переговорів.

У Німеччині наголосили, що першим справжнім тестом для Москви стало б продовження припинення вогню, а не публічні заяви про “посередників”.

Крім цього, у Берліні вважають, що Кремль намагається використати подібні ініціативи для розколу західних союзників.

Речник уряду Німеччини також наголосив, що будь-які переговори між Європейським Союзом та Росією повинні відбуватися лише за погодженням із державами-членами ЄС та Україною.

Реакція України на кандидатуру Шредера

Україна також розкритикувала ідею призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера переговорником між ЄС та Росією.

Глава МЗС України Андрій Сибіга перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ заявив, що Київ не підтримує таку кандидатуру.

— Ми таку кандидатуру однозначно не підтримуємо, — наголосив Сибіга.

Міністр додав, що у Європі є достатньо інших політиків та лідерів, які могли б виконувати роль переговорника від Європейського Союзу.

— Є багато інших достойних лідерів, які можуть виконувати цю функцію, — заявив очільник українського МЗС.

Нагадаємо, 9 травня Володимир Путін заявив, що вважає колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера найкращою кандидатурою для переговорів між Європейським Союзом та Росією.

Російський диктатор пояснив це тим, що Шредер нібито “не наговорив гидоти” про Росію.

