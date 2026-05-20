Київ взяв до відома інформацію про наміри Росії провести нові мобілізаційні заходи щодо 100 тис. осіб. Наразі у РФ відсутній потенціал для прихованої мобілізації.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання Ставки.

Зеленський про мобілізацію в Росії

– Взяли до відома й інформацію про підготовку в Росії нових мобілізаційних кроків – плюс 100 тис. осіб, – написав президент у вівторок, 20 травня.

За словами Зеленського, станом на сьогодні Росія не має можливостей для проведення прихованої мобілізації.

Тому, як зазначив президент, “варто очікувати російські політичні рішення іншого формату, зокрема такі, як нещодавно щодо Придністровського регіону Молдови”.

– Україна обов’язково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював, – підсумував президент.

Раніше Зеленський говорив, що РФ спростила можливість для отримання свого громадянства для жителів невизнаного Придністровʼя.

Заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що ворог планує створити буферну зону в Вінницькій області з боку невизнаного Придністров’я.

Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив, що загроза з боку Білорусі постійно зберігається.

Завдяки операціям на півночі росіяни прагнуть розширити фронт.

