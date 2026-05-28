Глава європейської дипломатії Кая Каллас вперше озвучила попередній перелік вимог до Росії у разі можливих майбутніх переговорів щодо миру в Україні.

Цей список вона представила 27 травня під час пресконференції за підсумками неформального засідання міністрів закордонних справ у Лімасолі.

ЄС озвучив умови для Росії на переговорах щодо миру

– Сьогодні ми обговорили наші власні основні європейські інтереси безпеки щодо Росії. Ми провели справді ґрунтовні дискусії щодо того, яких поступок Європа повинна вимагати від Москви та які наші червоні лінії. І одне дуже зрозуміло: Європа ніколи не буде нейтральним посередником між Росією та Україною, тому що ми на боці України, і ми захищаємо наші власні основні інтереси безпеки, – заявила Каллас.

Дипломатка нагадала, що відповідний документ для обговорення в столицях країн-членів ЄС вона представила ще в лютому.

Зараз дивляться

– Дозвольте мені нагадати лише кілька пунктів, які там були: безумовне припинення вогню є необхідною умовою для будь-яких мирних переговорів. Це також було підкреслено міністрами сьогодні, – оголосила вона.

Каллас також додала, що Росія повинна припинити диверсійні операції, кібератаки, втручання у вибори та порушення повітряного простору по всій Європі.

– Обмеження українських збройних сил під час переозброєння Росії безпосередньо загрожуватиме європейській безпеці. Якщо є обмеження для української армії, то мають бути обмеження і для російської. Не може бути жодного юридичного визнання окупованої української території, а також має бути підзвітність, і це дуже важливо, – наголосила вона.

За словами Каллас, Росія повинна співпрацювати з міжнародними розслідуваннями та компенсувати руйнування, які вона спричинила.

– Будь-яка мирна угода повинна повністю визнавати суверенітет, незалежність та право України обирати власні альянси, – продовжила глава європейської дипломатії.

Вона додала, що існують ширші безпекові питання, зокрема щодо присутності російських військ у таких країнах, як Грузія та Молдова.

– Очевидно, що в інтересах Європи, щоб ці сили більше не були там розміщені. Звичайно, є й інші питання. Це був довгий документ, але дозвольте мені на цьому зупинитися, – продовжила Каллас.

Очільниця дипломатії ЄС також повідомила, що, окрім цього, міністри висловили низку нових ідей, які мають бути включені до документа.

– Але суть ось у чому: Європа має обґрунтовані вимоги щодо забезпечення тривалого миру, і міністри попросили мене продовжити цю роботу, – додала вона.

Посилення тиску на Росію

Крім того, міністри також обговорили шляхи посилення тиску на Росію “в усьому світі”.

– Занадто багато країн продовжують вести бізнес з Москвою, одночасно користуючись привілейованим доступом до європейських ринків та інвестицій, тому Європа повинна ефективніше використовувати свої важелі впливу, коли йдеться про торгівлю, інвестиції, доступ до ринків, партнерство. І саме тому ми також готуємо нові санкції проти Росії, щоб реально тиснути на неї, щоб вони перейшли від удавання, що ведуть переговори, до реального сидіння за стіл переговорів. Загалом, сьогодні була сильна єдність у захисті європейських інтересів, підтримці України та посиленні тиску на Росію, – наголосила Каллас.

Вона констатувала, що станом на сьогодні “динаміка війни зміщується на користь України. Росія відстає у військовому, економічному, а також дипломатичному плані”.

– Але, як показали останні удари по Києву, Росія досі не виявляє справжньої зацікавленості у мирі, що також було чіткою точкою зору міністрів сьогодні. Пряма погроза Москви вбити іноземних дипломатів у Києві є публічним оголошенням про воєнний злочин, – заявила дипломатка.

Нагадаємо, Кая Каллас заявила, обрання представника ЄС на можливих майбутніх переговорах про мир для України наразі не на часі. За її словами, Росія намагається нав’язати Євросоюзу дискусію про те, хто саме має вести переговори з Москвою.

Вона застерегла європейських партнерів від спроб Росії впливати на формат можливих переговорів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.