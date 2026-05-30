Черноморская операционная зона стала одной из акваторий боевых действий, где Силы обороны Украины диктуют российским войскам свои условия, рушат их планы и проводят активные действия.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время рабочей поездки в Одессу, где встретился с руководством и офицерами Военно-морских сил.

Сырский о ситуации в Черном и Азовском морях

По словам Сырского, ВМС сегодня являются ключевым элементом обеспечения обороноспособности и безопасности в Черноморском регионе. Он отметил, что внимание уделяется защите южных рубежей и повышению способности эффективно действовать на море.

Как утверждает главнокомандующий ВСУ, Военно-морские силы почти нивелировали присутствие российских войск в Черном и Азовском морях.

По его мнению, роль беспилотных и безэкипажных систем становится решающей во всех доменах даже на море.

Как подчеркнул главнокомандующий ВСУ, главная задача состоит в том, чтобы масштабировать производство, быстро внедрять новые решения и действовать на опережение.

– Будем усиливать боевые способности корабельно-катерного состава для противодействия морским и воздушным дронам врага, – заявил Сырский.

По его словам, еще одно важное направление состоит в создании Интегрированной системы морской осведомленности с объединением всех сенсоров министерств и ведомств Украины, действующих на море.

Главнокомандующий ВСУ объяснил, что некоторые решения уже реализуются как на тактическом, так и на оперативном и стратегическом уровнях. Он отдал необходимые предписания для дальнейших действий по результатам.

Фото: Александр Сырский

