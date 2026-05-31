Президент США Дональд Трамп заявив, що може особисто відкрити святкування 250-річчя країни після того, як низка артистів відмовилася виступати на запланованих концертах.

Про це повідомляє Reuters.

Трамп може замінити концерт до 250-річчя США: що відомо

За даними ЗМІ, святкові концерти мали стати частиною Великого американського державного ярмарку, який триватиме з 25 червня до 10 липня 2026 року на Національній алеї у Вашингтоні.

Організатори планували провести масштабний захід із концертними сценами, павільйонами штатів, виставками та атракціонами.

Втім, музична програма зіткнулася з низкою відмов від виконавців. Одним із останніх про вихід із проєкту оголосив вокаліст гурту Poison Брет Майклз, який заявив, що захід виявився не таким політично нейтральним, як він очікував.

Після цього організація Freedom 250 повідомила, що Трамп особисто відкриє святкування.

У дописі в Truth Social Дональд Трамп заявив, що серія концертів може втратити сенс, якщо артисти продовжать відмовлятися від участі.

Президент США запропонував натомість провести на Національній алеї мітинг під назвою Америка повернулася.

— Справа в тому, що, на думку багатьох, я є головною атракцією у світі, — написав Трамп.

Він також заявив, що має більшу аудиторію, ніж Елвіс Преслі у розквіті своєї популярності, і додав, що досягає цього без музичних інструментів.

Freedom 250 є державно-приватним партнерством, створеним за участі Білого дому для координації святкування 250-річчя Сполучених Штатів.

Центральною подією має стати Великий американський державний ярмарок у Вашингтоні, який триватиме 16 днів та завершиться святкуванням Дня незалежності США.

