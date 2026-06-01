У Російській Федерації заговорили про завершення повномасштабної війни проти України для порятунку економіки.

Про це повідомляє Reuters.

У РФ хочуть врятувати економіку

За інформацією видання, російський диктатор Володимир Путін проведе вже п’яту економічну конференцію воєнного часу в Санкт-Петербурзі.

Її мета полягає у тому, щоб знайти шляхи для стимулювання економіки РФ, яка потерпає від ударів українських дронів, поки бізнес дедалі менше вірить у швидке завершення бойових дій.

Спостерігається суттєве уповільнення економічної активності в РФ, чий сировинний сектор оцінюється у $3 трлн. Порівняно з показником 4,9% у 2024 році, минулорічний підйом ледь досяг 1%, а перший квартал 2026 року завершився падінням на 0,2%.

На думку чиновників, це наслідок західних санкцій, високої вартості кредитування та переоціненого рубля. Поточний річний прогноз скоригували до мінімальних 0,4%.

Атаки українських безпілотників на нафтопереробні заводи, підприємства з виробництва добрив та порти вивели з ладу значну частину економіки Росії, вплинувши на чверть нафтопереробних потужностей та створивши ризик дефіциту палива під час автомобільного сезону.

Путін, який хоче, щоб економіка РФ знову почала зростати, наказав чиновникам знайти шляхи для відновлення зростання. Представники бізнесу стверджують, що найкращим способом досягти цього було б припинення війни проти України.

У Кремлі заявили, що наразі мирні переговори призупинені, оскільки США стурбовані війною на Близькому Сході.

Мільярдні долари потенційних інвестицій США в російську економіку та деяке послаблення західних санкцій, що обговорювалися на переговорах, також призупинені, що сіє песимізм у ділових колах.

Кілька представників російської еліти намагалися попередити Путіна про економічні наслідки війни. Водночас директор Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв просував потенційні економічні вигоди від мирної угоди.

Але високопоставлений російський банкір, який також відмовився розголошувати своє ім’я, повідомив, що Путін вже втратив гарну можливість укласти угоду минулого року, а економіка РФ зараз демонструє ознаки нестабільності.

