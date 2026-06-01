Європейський Союз обговорює можливість виключення чоловіків призовного віку з майбутнього продовження програми тимчасового захисту для українців, яка діє після початку повномасштабної війни.

Про це пише Euractiv.

Виключення українських чоловіків з програми тимчасового захисту ЄС: що відомо

За даними внутрішнього документа Ради ЄС, який цитує Euractiv, серед варіантів майбутнього продовження програми тимчасового захисту розглядається можливість її звуження.

Зокрема, йдеться про потенційне виключення чоловіків призовного віку з нових заявок або обмеження доступу для тих, хто виїхав з України нелегально.

Водночас такі обмеження, за обговорюваною моделлю, не повинні зачіпати тих, хто вже перебуває під захистом, а стосуватимуться лише майбутніх заявників.

Схема тимчасового захисту була запущена після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році та наразі діє до березня 2027 року після попереднього продовження.

Вона дозволяє українцям легально жити, працювати та отримувати базові соціальні гарантії в країнах ЄС без проходження стандартної процедури надання притулку.

У Єврокомісії раніше закликали держави-члени готуватися до поступового згортання цієї системи та переходу до більш довгострокових правових статусів.

Водночас узгодження підходів між країнами блоку залишається нерівномірним.

Деякі держави ЄС висловлюють занепокоєння, що частка чоловіків призовного віку серед новоприбулих зростає.

У частині країн це пов’язують із потребами України у військовій мобілізації та кадровому забезпеченні армії на тлі тривалої війни.

Станом на березень 2026 року тимчасовий захист у ЄС мали близько 4,33 млн українців, найбільше — у Німеччині, Польщі та Чехії.

Більшість бенефіціарів становлять жінки та діти, тоді як дорослі чоловіки — приблизно чверть від загальної кількості.

Водночас у Брюсселі обговорюють поступовий перехід від чинної моделі до більш обмежених правових механізмів перебування та працевлаштування, зокрема з поступовим згортанням нинішніх правил і запровадженням перехідних статусів.

