Германия, Испания и Румыния лидируют по росту числа украинцев с временной защитой
- В 22 из 26 стран ЕС зафиксирован рост количества украинцев с временной защитой.
- Наибольший прирост показали Германия, Испания и Румыния, спад зафиксирован во Франции и Эстонии.
- Общее количество украинцев под временной защитой в ЕС достигло 4,35 млн человек по состоянию на конец 2025 года.
Количество людей, вынужденно покинувших Украину в результате российской войны, по состоянию на 31 декабря 2025 года достигло 4,35 млн человек. Таким образом, по сравнению с концом ноября, их число выросло на 24 675 (+0,6 %).
Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, опубликованные 10 февраля.
Где выросло количество украинцев с временной защитой в ЕС
Отмечается, что из 26 стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло сразу в 22.
Наибольший прирост зафиксировали:
- в Германии (+9620 человек, то есть 0,8%);
- в Испании (+2235; +0,9%);
- Румынии (+2160; +1,1%).
- В то же время спад зафиксирован:
- во Франции (-1250 человек, то есть на 2,4%);
- в Эстонии (-470, или 1,3%).
Также среди стран ЕС, предоставивших временную защиту наибольшему количеству украинцев, остаются Германия (1 250 620 человек, или 28,7% от общего количества в ЕС), Польша (969 240; 22,3%) и Чехия (393 055; 9,0%).
Между тем, самое высокое соотношение лиц, получивших временную защиту в ЕС на тысячу человек, зафиксировали в Чехии (36,0), Польше (26,6), на Кипре и в Словакии (по 25,8).
Соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу человек.
Отметим, что по последним данным Евростата более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС, являются украинцами.
Из них взрослые женщины – 43,6% лиц, дети – почти треть (30,5%), взрослые мужчины – чуть более четверти (25,9%).
Также отмечается, что в прошлом году страны ЕС приняли всего 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 16,3% меньше, чем в 2024 году.
Напомним, Польша планирует отменить особый статус украинцев с 4 марта.