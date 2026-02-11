Количество людей, вынужденно покинувших Украину в результате российской войны, по состоянию на 31 декабря 2025 года достигло 4,35 млн человек. Таким образом, по сравнению с концом ноября, их число выросло на 24 675 (+0,6 %).

Об этом свидетельствуют последние данные Евростата, опубликованные 10 февраля.

Где выросло количество украинцев с временной защитой в ЕС

Отмечается, что из 26 стран ЕС количество лиц, находящихся под временной защитой, выросло сразу в 22.

Наибольший прирост зафиксировали:

в Германии (+9620 человек, то есть 0,8%);

в Испании (+2235; +0,9%);

Румынии (+2160; +1,1%).

В то же время спад зафиксирован:

во Франции (-1250 человек, то есть на 2,4%);

в Эстонии (-470, или 1,3%).

Также среди стран ЕС, предоставивших временную защиту наибольшему количеству украинцев, остаются Германия (1 250 620 человек, или 28,7% от общего количества в ЕС), Польша (969 240; 22,3%) и Чехия (393 055; 9,0%).

Между тем, самое высокое соотношение лиц, получивших временную защиту в ЕС на тысячу человек, зафиксировали в Чехии (36,0), Польше (26,6), на Кипре и в Словакии (по 25,8).

Соответствующий показатель на уровне ЕС составил 9,7 на тысячу человек.

Отметим, что по последним данным Евростата более 98,4% лиц, получивших временную защиту в ЕС, являются украинцами.

Из них взрослые женщины – 43,6% лиц, дети – почти треть (30,5%), взрослые мужчины – чуть более четверти (25,9%).

Также отмечается, что в прошлом году страны ЕС приняли всего 683 395 новых решений о предоставлении временной защиты, что на 16,3% меньше, чем в 2024 году.

Напомним, Польша планирует отменить особый статус украинцев с 4 марта.

