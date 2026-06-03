В ночь на 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург в РФ. После атаки OSINT-аналитики сообщили о вероятном поражении Петербургского нефтяного терминала — одного из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев.

Атака на Санкт-Петербург 3 июня: что известно

Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и пожаре в городе.

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Губернатор Ленинградской области заявил о якобы сбитии 30 беспилотников над регионом.

После анализа видео и фото очевидцев OSINT-аналитики ASTRA пришли к выводу, что атакован и горит АО Петербургский нефтяной терминал.

В то же время официального подтверждения поражения самого терминала на момент публикации нет.

Стоит отметить, что атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

В рамках мероприятия ожидается участие иностранных представителей и бизнеса. Выступление диктатора РФ Владимира Путина запланировано на 4-5 июня.

Что известно о Петербургском нефтяном терминале

По данным российских открытых источников, АО Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших комплексов по перевалке нефтепродуктов на северо-западе России.

Терминал работает на территории площадью около 37 га и имеет 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов.

Пропускная способность предприятия составляет до 12,5 млн тонн в год.

Напомним, что накануне Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов на территории России, в частности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Также под удары попали склад беспилотников, пункты управления дронами и другие военные объекты РФ.

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