Дроны ударили по Петербургскому нефтяному терминалу: вспыхнул масштабный пожар
- В Санкт-Петербурге сообщили о взрывах и пожаре.
- Появилась информация о возможном поражении нефтяного терминала.
В ночь на 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург в РФ. После атаки OSINT-аналитики сообщили о вероятном поражении Петербургского нефтяного терминала — одного из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.
Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев.
Атака на Санкт-Петербург 3 июня: что известно
Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и пожаре в городе.
Губернатор Ленинградской области заявил о якобы сбитии 30 беспилотников над регионом.
После анализа видео и фото очевидцев OSINT-аналитики ASTRA пришли к выводу, что атакован и горит АО Петербургский нефтяной терминал.
В то же время официального подтверждения поражения самого терминала на момент публикации нет.
Стоит отметить, что атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.
В рамках мероприятия ожидается участие иностранных представителей и бизнеса. Выступление диктатора РФ Владимира Путина запланировано на 4-5 июня.
Что известно о Петербургском нефтяном терминале
По данным российских открытых источников, АО Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших комплексов по перевалке нефтепродуктов на северо-западе России.
Терминал работает на территории площадью около 37 га и имеет 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов.
Пропускная способность предприятия составляет до 12,5 млн тонн в год.
Напомним, что накануне Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов на территории России, в частности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.
Также под удары попали склад беспилотников, пункты управления дронами и другие военные объекты РФ.