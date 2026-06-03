В ночь на 3 июня дроны атаковали Санкт-Петербург в РФ. После атаки OSINT-аналитики сообщили о вероятном поражении Петербургского нефтяного терминала — одного из крупнейших объектов перевалки нефтепродуктов в Балтийском регионе.

Об этом сообщает ASTRA со ссылкой на анализ видео и фото очевидцев.

Атака на Санкт-Петербург 3 июня: что известно

Утром 3 июня жители Санкт-Петербурга сообщили о серии взрывов и пожаре в городе.

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Губернатор Ленинградской области заявил о якобы сбитии 30 беспилотников над регионом.

После анализа видео и фото очевидцев OSINT-аналитики ASTRA пришли к выводу, что атакован и горит АО Петербургский нефтяной терминал.

В то же время официального подтверждения поражения самого терминала на момент публикации нет.

Стоит отметить, что атака произошла в день открытия Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который будет проходить в Санкт-Петербурге с 3 по 6 июня.

В рамках мероприятия ожидается участие иностранных представителей и бизнеса. Выступление диктатора РФ Владимира Путина запланировано на 4-5 июня.

Что известно о Петербургском нефтяном терминале

Петербурзький нафтовий термінал на карті

Петербургский нефтяной терминал на карте

По данным российских открытых источников, АО Петербургский нефтяной терминал является одним из крупнейших комплексов по перевалке нефтепродуктов на северо-западе России.

Терминал работает на территории площадью около 37 га и имеет 21 резервуар для хранения светлых и темных нефтепродуктов.

Пропускная способность предприятия составляет до 12,5 млн тонн в год.

Напомним, что накануне Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение ряда объектов на территории России, в частности Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.

Также под удары попали склад беспилотников, пункты управления дронами и другие военные объекты РФ.

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