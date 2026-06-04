Израиль и Ливан при посредничестве Соединенных Штатов договорились о введении режима прекращения огня и согласились продолжить переговоры по долгосрочному соглашению о мире и безопасности.

Об этом говорится в совместном заявлении правительств США, Ливана и Израиля по итогам четвертой трехсторонней встречи высокого уровня, состоявшейся 2-3 июня.

Прекращение огня между Израилем и Ливаном: что известно

В рамках переговоров стороны согласились ввести режим прекращения огня.

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В заявлении отмечается, что его реализация будет зависеть от полного прекращения огня со стороны Хезболлы и эвакуации всех боевиков группировки из сектора Южный Литани.

Также Израиль и Ливан поддержали предложенное США о создании пилотных зон безопасности.

Предполагается, что в этих районах контроль над территорией будут осуществлять исключительно Ливанские вооруженные силы без присутствия негосударственных формирований.

Участники переговоров заявили, что такие шаги должны стать основой для перехода к всеобъемлющему соглашению о мире и безопасности.

Стороны отдельно подтвердили отсутствие враждебных намерений друг к другу и договорились продолжить прямые переговоры для урегулирования всех нерешенных вопросов.

Во время переговоров стороны обсудили также рамки новой системы безопасности для региона.

Она предусматривает усиление контроля со стороны государственных институтов Ливана, устранение негосударственных вооруженных групп и недопущение их повторного появления.

Все стороны также подтвердили, что будущее отношений между Израилем и Ливаном должно определяться исключительно двумя суверенными правительствами при посредничестве Соединенных Штатов, а не каким-либо отдельным путем.

В совместном заявлении отдельно осудили деятельность Ирана в регионе и поддержку им вооруженных группировок.

США подтвердили готовность к постоянной поддержке обоих правительств в осуществлении их суверенитета.

Соединенные Штаты также заверили, что и дальше будут поддерживать Ливанские вооруженные силы для усиления их возможностей контроля над территорией страны.

Следующий этап политических переговоров стороны планируют провести 22-28 июня.

16 апреля президент США Дональд Трамп объявлял о введении 10-дневного режима прекращения огня в Ливане после отдельных переговоров с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Позже режим прекращения огня был продлен еще на три недели.

Несмотря на перемирие, израильская сторона ранее заявляла, что не планирует полного вывода войск из южного Ливана, а представители Хезболлы оставляли за собой право реагировать на возможные атаки.

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