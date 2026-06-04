Ізраїль та Ліван за посередництва Сполучених Штатів домовилися про впровадження режиму припинення вогню та погодилися продовжити переговори щодо довгострокової угоди про мир і безпеку.

Про це йдеться у спільній заяві урядів США, Лівану та Ізраїлю за підсумками четвертої тристоронньої зустрічі високого рівня, що відбулася 2–3 червня.

Припинення вогню між Ізраїлем та Ліваном: що відомо

У межах переговорів сторони погодилися впровадити режим припинення вогню.

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У заяві зазначається, що його реалізація залежатиме від повного припинення вогню з боку Хезболли та евакуації всіх бойовиків угруповання із сектора Південний Літані.

Також Ізраїль та Ліван підтримали запропоноване США створення пілотних зон безпеки.

Передбачається, що в цих районах контроль над територією здійснюватимуть виключно Ліванські збройні сили без присутності недержавних формувань.

Учасники переговорів заявили, що такі кроки мають стати основою для переходу до всеохоплювальної угоди про мир і безпеку.

Сторони окремо підтвердили відсутність ворожих намірів одна щодо одної та домовилися продовжити прямі переговори для врегулювання всіх невирішених питань.

Під час переговорів сторони обговорили також рамки нової системи безпеки для регіону.

Вона передбачає посилення контролю з боку державних інституцій Лівану, усунення недержавних озброєних груп та недопущення їхньої повторної появи.

Усі сторони також підтвердили, що майбутнє відносин між Ізраїлем та Ліваном має визначатися виключно двома суверенними урядами за посередництва Сполучених Штатів, а не якимось окремим шляхом.

У спільній заяві окремо засудили діяльність Ірану в регіоні та підтримку ним збройних угруповань.

США підтвердили готовність до незмінної підтримки обох урядів у здійсненні їхнього суверенітету.

Сполучені Штати також запевнили, що й надалі підтримуватимуть Ліванські збройні сили для посилення їхніх можливостей контролю над територією країни.

Наступний етап політичних і безпекових переговорів сторони планують провести 22-28 червня.

Нагадаємо, що 16 квітня президент США Дональд Трамп оголошував про запровадження 10-денного режиму припинення вогню в Лівані після окремих переговорів із президентом Лівану Джозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу.

Потім режим припинення вогню було продовжено ще на три тижні.

Попри перемир’я, ізраїльська сторона раніше заявляла, що не планує повного виведення військ із південного Лівану, а представники Хезболли залишали за собою право реагувати на можливі атаки.

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