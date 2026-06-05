Президент РФ Володимир Путін під час виступу на економічному форумі в Санкт-Петербурзі прокоментував відкритий лист президента України Володимира Зеленського.

За словами очільника Кремля, із листом він ознайомився вранці 5 червня. Диктатор звернув увагу на кілька моментів у зверненні.

Путін прочитав лист Зеленського

Зокрема, його реакцію викликала згадка президента України про його вік.

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– Звичайно, про вік мають думати всі, але мені видається, що в моєму віці і багато інших політичних діячів здійснюють свої функції і деякі старші за мене. Головне – це не вік, це, безумовно, важливо, але головне – дієздатність і працездатність, – додав він.

Глава Кремля також заявив, що Україна нібито хотіла б бачити гарантами можливих мирних домовленостей лише європейські країни, а не Сполучені Штати.

За його словами, близько трьох тижнів тому одного з представників російських бізнесових кіл, із яким у нього немає тісних контактів, нібито запросили до Києва.

Той відвідав українську столицю та провів зустріч із президентом Зеленським.

– Повернувся, я з ним зустрівся… Пан Зеленський просив про зустріч. Я відповів, що ніколи не відмовлявся. Але зустрічатися, як у нас кажуть, з порожнього в порожнє перекладати, я знаю, я проходив це… Ми всю ніч Мінські угоди формулювали, а потім з’ясувалося, вустами перших осіб Франції та Німеччини було заявлено, що це була просто марна історія, – вважає він.

Путін заявив, що не бачить сенсу в такій зустрічі. На його думку, вона потрібна лише Україні для того, щоб зупинити “наступ” РФ.

Також диктатор назвав лист Зеленського таким, що містить “елементи хамства”.

– Це що, створення умов для особистих зустрічей та переговорів? Чи це створення обстановки, за якої взагалі неможливо проводити жодних особистих зустрічей? Я гадаю, що це друге. Тому потрібно звертатися не до авторів цього листа… а до наших бійців на лінії бойового зіткнення… Працюйте, брати, – сказав він.

Що відомо про відкритий лист Зеленського Путіну

Нагадаємо, Дмитро Пєсков повідомив, що Путіну доповіли про відкритий лист президента України Володимира Зеленського з пропозицією провести особисту зустріч для обговорення шляхів досягнення миру.

Увечері 4 червня Офіс президента України оприлюднив відкритий лист Володимира Зеленського до російського президента Володимира Путіна.

У зверненні глава держави запропонував провести особисту зустріч на території третьої країни.

За словами Зеленського, головною метою таких переговорів має стати пошук шляхів досягнення тривалого миру.

Президент також заявив про готовність України оголосити припинення вогню на період проведення переговорів.

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