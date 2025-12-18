Президент США Дональд Трамп різко критикував свого попередника Джо Байдена, заявивши, що “успадкував безлад”.

Про це він заявив під час звернення до нації у Білому домі.

Трамп розкритикував Байдена

Під час виступу у Білому домі Дональд Трамп черговий раз дав оцінку минулій владі, зокрема колишньому президенту Сполучених Штатів Джо Байдену.

— Одинадцять місяців тому я успадкував безлад. І я його виправляю, — заявив Трамп.

Діючий президент перерахував низку проблем, які, на його думку, залишив після себе Байден, серед них:

відкриті кордони,

чоловіки, які виступають у жіночих видах спорту,

зростання злочинності,

найгірші торговельні угоди в історії,

хворий і корумпований федеральний уряд.

Трамп похмуро охарактеризував час, проведений поза Білим домом, зазначивши, що “протягом останніх чотирьох років Сполученими Штатами керували політики, які відстоювали лише інтереси інсайдерів, нелегальних іммігрантів, кар’єрних злочинців, корпоративних лобістів, ув’язнених, терористів і, перш за все, іноземних держав, що використовували нас на небачених раніше рівнях”.

При цьому, повернувшись до влади, Трамп зазначив, що за кілька коротких місяців його уряд зміг перетворити країну з найгіршого стану на найкращий.

Варто зазначити, що під час свого виступу в Білому домі Дональд Трамп не згадав про війну в Україні та мирну угоду.

