Китай оголосив спеціальну морську правоохоронну операцію у водах на схід від Тайваню, заявивши про захист суверенітету та морських прав.

За даними державних ЗМІ КНР, рішення ухвалене у відповідь на ініціативи Японії та Філіппін щодо морської делімітації, які Пекін вважає порушенням міжнародного права.

Спецоперація Китаю біля Тайваню: що відомо

Зазначається, що спецоперацію розпочали:

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Міністерство транспорту Китаю;

Адміністрація морської безпеки Фуцзянь і Гуандун;

Центр підтримки судноплавства Східного Китаю;

Бюро порятунку моря Східного Китаю.

У ЗМІ заявляють, що Китай має на меті “повністю реалізувати юрисдикцію морських адміністративних правоохоронних органів країни, розширити глибоководні можливості контролю круїзів та управління рухом у ключових водах, забезпечити безпеку морського руху та захистити національні права та інтереси”.

Зауважимо, що під час нещодавнього візиту президента Філіппін до Японії дві країни виступили зі спільною заявою, в якій оголосили про початок переговорів про розмежування виключної економічної зони та континентального шельфу між Японією та Філіппінами. Район, який дві країни планують розмежувати, розташований на схід від острова Тайвань.

На брифінгу у вівторок прессекретарка МЗС Китаю Мао Нін підкреслила, що спроба Японії та Філіппін обійти КНР та ініціювати так звані переговори про делімітацію в морі є серйозним порушенням UNCLOS та інших міжнародних законів та основних норм, що регулюють міжнародні відносини.

Це також серйозно порушує морські права та інтереси Китаю, тож він цього не дозволить, продовжила вона.

– Згідно з внутрішнім законодавством Китаю та міжнародним правом, включно з UNCLOS, КНР має виключну економічну зону та континентальний шельф у цій галузі… Будь-яке розмежування щодо вод на схід від Тайваню повинно передбачати Китай як сторону переговорів, – каже Мао.

Тим часом на пресконференції Управління у справах Тайваню Державної ради в середу прессекретарка Чжу Фенлян заявила, що води, заплановані на делімітацію Японією та Філіппінами, належать Китаю, тож це порушує права та інтереси країни.

Вона наголосила, що це суперечить міжнародному праву та основним нормам міжнародних відносин, і назвала таке рішення повністю незаконним та недійсним.

Фенлян висловила думку, що народ по всій Тайванській протоці нібито належить китайській нації. Також вона підкреслила, що якщо Демократична прогресивна партія Тайваню “вступить у змову” із зовнішніми силами для дій, які розцінюються як зрада національних інтересів, вони будуть “покарані”.

Раніше президент США Дональд Трамп закликав утриматися від офіційного проголошення незалежності Тайваню та заявив, що Вашингтон не зацікавлений у загостренні ситуації навколо острова.

Зауважимо, що останніми роками Китай посилив військову активність поблизу Тайваню, регулярно проводячи масштабні навчання навколо острова. Це спричинило зростання напруженості в регіоні.

Джерело: GT

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