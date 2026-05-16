Президент США Дональд Трамп закликав утриматися від офіційного проголошення незалежності Тайваню та заявив, що Вашингтон не зацікавлений у загостренні ситуації навколо острова.

Про це повідомляє BBC News із посиланням на заяву американського лідера після його зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Трамп про незалежність Тайваню

Під час ефіру на Fox News після дводенного саміту з китайським лідером Трамп наголосив, що не підтримує кроків, які можуть спровокувати конфлікт у регіоні.

— Я не хочу, щоб хтось проголошував незалежність, — заявив президент США.

Водночас глава Білого дому підкреслив, що американська політика щодо Тайваню залишається незмінною. За словами Трампа, США не прагнуть військового протистояння з Китаєм через острів.

Президент Тайваню Лай Цінде раніше заявляв, що Тайвань уже є суверенною державою, тому не потребує формального проголошення незалежності.

США продовжують підтримувати Тайвань та забезпечувати його засобами оборони відповідно до американського законодавства, однак Вашингтон намагається зберігати стабільні дипломатичні відносини з Пекіном.

Під час переговорів Сі Цзіньпін назвав питання Тайваню ключовим у відносинах між Китаєм та США. Він попередив, що неправильний підхід до цієї теми може призвести до прямого конфлікту між двома державами.

– Питання Тайваню є найважливішим питанням у китайсько-американських відносинах. Якщо з цим неправильно поводитися, дві країни можуть зіткнутися або навіть вступити у конфлікт, — попередив Сі.

Останніми роками Китай посилив військову активність поблизу Тайваню, регулярно проводячи масштабні навчання навколо острова. Це спричинило зростання напруженості в регіоні.

Наприкінці минулого року адміністрація Трампа також оголосила про новий пакет військової допомоги Тайваню на суму $11 млрд, до якого увійшли сучасні ракетні системи та боєприпаси. У Пекіні це рішення різко розкритикували.

Джерело : BBC

