Дания поддерживает усиление сотрудничества ЕС с украинским ОПК – Фредериксен
- Мэтте Фредериксен призвала глубже интегрировать украинскую оборонную промышленность в европейскую систему.
- Украина, по ее словам, активно развивает оборонные технологии, которые могут послужить примером для Европы.
Европейские инвестиции в оборону и сдерживание следует осуществлять в сотрудничестве с Украиной.
Такое заявление сделала премьер Дании Мэтте Фредериксен на саммите в Таллине.
Как Дания предлагает интегрировать украинскую ОПК в ЕС
Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Украина постоянно разрабатывает новые технологии и мощности, с которых следует брать пример.
– Украина защищает свою страну и нашу свободную, открытую и демократическую Европу с невероятной силой. Агрессия России оказывает влияние на безопасность всей Европы. Гибридные действия, угрозы и постоянные попытки расколоть нас. Нам очень важно укрепить нашу обороноспособность и устойчивость. И продемонстрировать силу и единство в странах Севера и Балтии, – сообщила Фредериксен.
Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в северо-балтийском саммите.
Известно, что саммит проводятся в рамках сотрудничества NB8. В нем принимают участие главы государств и правительств Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.
Напомним, накануне визита сообщалось, что в ходе переговоров Зеленского с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом стороны планируют обсудить сотрудничество между странами, в том числе развитие оборонной промышленности.