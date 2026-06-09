Европейские инвестиции в оборону и сдерживание следует осуществлять в сотрудничестве с Украиной.

Такое заявление сделала премьер Дании Мэтте Фредериксен на саммите в Таллине.

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Мэтте Фредериксен подчеркнула, что Украина постоянно разрабатывает новые технологии и мощности, с которых следует брать пример.

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– Украина защищает свою страну и нашу свободную, открытую и демократическую Европу с невероятной силой. Агрессия России оказывает влияние на безопасность всей Европы. Гибридные действия, угрозы и постоянные попытки расколоть нас. Нам очень важно укрепить нашу обороноспособность и устойчивость. И продемонстрировать силу и единство в странах Севера и Балтии, – сообщила Фредериксен.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в северо-балтийском саммите.

Известно, что саммит проводятся в рамках сотрудничества NB8. В нем принимают участие главы государств и правительств Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Исландии, Эстонии, Латвии и Литвы.

Напомним, накануне визита сообщалось, что в ходе переговоров Зеленского с президентом Эстонии Аларом Карисом и премьер-министром Кристеном Михалом стороны планируют обсудить сотрудничество между странами, в том числе развитие оборонной промышленности.

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