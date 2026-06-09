Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською прибули до Естонії з офіційним візитом.

Про прибуття української делегації повідомило Міністерство закордонних справ Естонії та прессекретар президента України Сергій Никифоров.

Візит Зеленського до Естонії 9 червня: що відомо

За словами Никифорова, президент України перебуває в Естонії для участі в саміті Україна – NB8.

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У межах візиту Зеленський уже провів двосторонні зустрічі із прем’єр-міністрами Фінляндії, Латвії та Швеції.

— Обговорили роботу в Європі над розвитком антибалістичного захисту, а також підготовку угоди у форматі Drone Deal. Команди працюють, головне, щоб захисту в Європі ставало більше, — розповів президент України.

Також заплановані переговори з президентом Естонії Аларом Карісом. Після зустрічі має відбутися спільний пресбрифінг лідерів.

Окремим пунктом програми є участь Зеленського у саміті Україна – NB8, який розпочнеться вдень. Після завершення заходу очікується підсумковий виступ учасників перед пресою.

Крім того, протягом дня президент України проведе додаткові переговори з іншими лідерами — учасниками саміту.

Очікується, що ключовими темами переговорів стануть підтримка України, зміцнення оборонних спроможностей, розвиток оборонної промисловості, посилення санкційного тиску на Росію та питання європейської безпеки.

Також сторони обговорюватимуть вступ України до Європейського Союзу та НАТО, повернення депортованих українських дітей і притягнення Росії до відповідальності за агресію та воєнні злочини.

Окрема програма передбачена для перших леді.

Що відомо про програму Олени Зеленської під час візиту до Естонії

Перша леді України Олена Зеленська проведе зустріч із дружиною президента Естонії Сір’є Каріс.

Також вони зустрінуться з представниками освітнього та дослідницького секторів і візьмуть участь у підписанні меморандумів між естонськими університетами та Глобальною коаліцією українських досліджень.

Крім цього, передбачене відвідування Естонського центру міжнародного співробітництва у сфері розвитку (ESTDEV).

Там сторонам представлять спільні проєкти між центром та Фундацією Олени Зеленської, орієнтовані насамперед на підтримку дітей та молоді.

Напередодні візиту повідомлялося, що під час переговорів Зеленського з президентом Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністром Крістеном Міхалом сторони планують обговорити співпрацю між країнами, зокрема розвиток оборонної промисловості.

Фото: МЗС Естонії

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