Європейські інвестиції в оборону та стримування варто здійснювати у співпраці з Україною.

Таку заяву зробила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на саміті в Талліні.

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Метте Фредеріксен наголосила, що Україна постійно розробляє нові технології та потужності, з яких варто брати приклад.

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– Україна захищає свою країну та нашу вільну, відкриту і демократичну Європу з неймовірною силою. Агресія Росії впливає на безпеку всієї Європи. Гібридні дії, погрози та постійні спроби розколоти нас. Нам вкрай важливо зміцнити нашу обороноздатність та стійкість. І продемонструвати силу та єдність у країнах Півночі та Балтії, – повідомила Фредеріксен.

Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський також бере участь у північно-балтійському саміті.

Відомо, що саміт проводять в межах співробітництва NB8. У ньому беруть участь глави держав та урядів Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Естонії, Латвії та Литви.

Нагадаємо, напередодні візиту повідомлялося, що під час переговорів Зеленського з президентом Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністром Крістеном Міхалом сторони планують обговорити співпрацю між країнами, зокрема розвиток оборонної промисловості.

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