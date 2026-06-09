Данія підтримує посилення співпраці ЄС з українським ОПК – Фредеріксен
- Метте Фредеріксен закликала глибше інтегрувати українську оборонну промисловість у європейську систему.
- Україна, за її словами, активно розвиває оборонні технології, які можуть стати прикладом для Європи.
Європейські інвестиції в оборону та стримування варто здійснювати у співпраці з Україною.
Таку заяву зробила прем’єрка Данії Метте Фредеріксен на саміті в Талліні.
Як Данія пропонує інтегрувати українську ОПК в ЄС
Метте Фредеріксен наголосила, що Україна постійно розробляє нові технології та потужності, з яких варто брати приклад.
– Україна захищає свою країну та нашу вільну, відкриту і демократичну Європу з неймовірною силою. Агресія Росії впливає на безпеку всієї Європи. Гібридні дії, погрози та постійні спроби розколоти нас. Нам вкрай важливо зміцнити нашу обороноздатність та стійкість. І продемонструвати силу та єдність у країнах Півночі та Балтії, – повідомила Фредеріксен.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський також бере участь у північно-балтійському саміті.
Відомо, що саміт проводять в межах співробітництва NB8. У ньому беруть участь глави держав та урядів Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Ісландії, Естонії, Латвії та Литви.
Нагадаємо, напередодні візиту повідомлялося, що під час переговорів Зеленського з президентом Естонії Аларом Карісом та прем’єр-міністром Крістеном Міхалом сторони планують обговорити співпрацю між країнами, зокрема розвиток оборонної промисловості.