Правительство Дании в воскресенье, 22 февраля, объявило о выделении дополнительных 3,8 млрд датских крон в Фонд Украины на 2026 год.

Дания выделяет дополнительные 3,8 млрд крон на военную поддержку Украины

Дания объявила о выделении в Фонд Украины на 2026 год дополнительных 3,8 млрд датских крон. Таким образом, общие оборонные расходы страны в текущем году составят 3,5% ВВП.

– Поддержка оборонной борьбы Украины также укрепляет безопасность Европы и Дании. Борьба Украины касается нашей безопасности. Европа не должна забывать о борьбе украинцев, и поэтому мне важно, что правительство планирует дополнительно выделить Украине более 3,8 млрд крон в этом году. Я горжусь тем, что Дания является лидером в этом вопросе, — сказал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен, говорится на сайте Министерства обороны Дании.

Он отметил, что в этом году Дания уже направила в Фонд Украины 9,6 млрд крон. Ожидается, что еще 0,6 млрд (600 млн) поступят от продажи самолетов F-16.

Сейчас смотрят

С учетом дополнительных 3,8 млрд, общая помощь Дании Украине в 2026 году достигнет 14 млрд крон. Поульсен также отметил, что продолжается подготовка масштабного кредитного пакета от ЕС для поддержки Киева.

— Дания активно и быстро перевооружается, и я рад, что правительству удалось выделить 3,5% ВВП на оборону и безопасность в этом году. Это самый высокий уровень за десятилетие, и он отвечает масштабному развитию, которое Вооруженные силы испытали в последние годы, — отметил министр обороны Дании.

Таким образом, в 2026 году Дания достигнет цели НАТО, согласно которой государства-члены должны к 2035 году увеличить расходы на оборону до 5% ВВП, из которых минимум 3,5% должны быть потрачены на основные военные нужды.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.