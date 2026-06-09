Європа має бути учасником будь-яких переговорів щодо війни в Україні, проте вона не може виступати нейтральним посередником, оскільки Росія є стороною-агрескою.

Україна не прийматиме жодних рішень, ухвалених без її участі.

Про це президент Володимир Зеленський заявив під час пресконференції за участю лідерів країн Північної Європи та Балтії.

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Зеленський про формат переговорів за участі Європи

Глава держави зазначив, що Європа не може виконувати роль медіатора між Україною та Росією, адже підтримує Україну та поділяє її позицію.

– Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, тому що Європа на нашому боці, – наголосив президент.

За словами Зеленського, статус посередника означав би для європейських держав необхідність дотримуватися нейтралітету, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкційної політики стосовно Росії.

– Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити, – додав він.

Президент також зазначив, що європейські партнери повинні самостійно визначити представника Європи на можливих переговорах.

Серед можливих форматів він згадав формат Є3, до якого входять Німеччина, Франція та Велика Британія.

На думку Зеленського, такий формат є більш прийнятним порівняно з попередніми моделями переговорного процесу.

Водночас глава держави наголосив, що Україна готова бачити Сполучені Штати в будь-якому форматі переговорів, оскільки гарантії безпеки в майбутньому мають надходити як від Європи, так і від США.

– Ми будемо раді бачити звичайну американську команду, – зауважив він.

Президент категорично відкинув можливість ухвалення будь-яких рішень щодо України без участі самої України.

– Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас без нас, – підсумував глава держави.

Нагадаємо, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас озвучила перелік вимог до Росії на випадок можливих переговорів щодо України.

Вона наголосила, що Європа ніколи не виступатиме нейтральним посередником між Росією та Україною, оскільки підтримує Україну та відстоює власні інтереси.

Раніше серед кандидатів на представництво Європейського Союзу в переговорному процесі називали Ангелу Меркель, Маріо Драгі та Александра Стубба.

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