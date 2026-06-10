Атакуем снова и посмотрим, что будет с соглашением: Трамп в очередной раз пригрозил Ирану
- Дональд Трамп пригрозил Ирану новыми мощными ударами, если прогресс в переговорах о прекращении войны останется недостаточным.
- Президент США связал возможный ответ с сообщениями о сбитии американского вертолета Apache возле Ормузского пролива.
- Трамп заявил, что США уже нанесли удары по Ирану и могут атаковать снова, если Тегеран не согласится на сделку.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты возобновят удары по Ирану из-за недостаточного прогресса в переговорах по прекращению войны.
Трамп о последствиях затягивания переговорного процесса для Ирана
Как пишет CNN, Дональд Трамп пригрозил Ирану возобновлением ударов, если прогресс в переговорах по окончанию войны будет недостаточным.
— Мы будем атаковать их, атаковать очень сильно, – сказал Трамп в Овальном кабинете.
Он намекнул, что поводом для новых ударов является сбивание Ираном американского вертолета Apache.
— Учитывая инцидент с вертолетом, я считаю, что мы имеем на это право, – заявил он журналистам.
Трамп также добавил, что США уже нанесли Ирану мощный удар накануне и планируют сделать это снова.
– Мы вчера нанесли им сильный удар. Мы снова нанесем им сильный удар сегодня – в случае, если вы это пропустили или не включили телевизор. И посмотрим, что будет с соглашением, – сказал президент США.
Он выразил недовольство медленным ходом переговоров с Тегераном по соглашению о прекращению войны, которые, по его словам, продолжаются.
– Я работаю с Ираном уже несколько месяцев. Они должны подписать соглашение. Это хорошее соглашение, – заявил Трамп.
Также он не стал исключать удары по гражданской инфраструктуре, в частности электростанциям и мостам, объяснив это разочарованием из-за того, что Иран до сих пор не согласился на договоренность.
Ранее в тот же день Трамп уже угрожал Ирану из-за затягиваний с заключением мирного соглашения с США.
Его заявления прозвучали после сообщения о том, что Иран сбил американский вертолет Apache, который ночью патрулировал Ормузский пролив. Трамп пообещал ответить на этот инцидент.
А в ночь на 10 июня США нанесли серии ударов по Ирану в ответ на сбивание им американского вертолета AH-64 Apache.