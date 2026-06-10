Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати відновлять удари по Ірану через недостатній прогрес у переговорах щодо припинення війни.

Трамп про наслідки затягування переговорного процесу для Ірану

Як пише CNN, Дональд Трамп пригрозив Ірану відновленням ударів, якщо прогрес у переговорах щодо закінчення війни буде недостатнім.

– Ми будемо атакувати їх, атакувати дуже сильно, – сказав Трамп в Овальному кабінеті.

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Він натякнув, що приводом для нових ударів є збиття Іраном американського вертольота Apache.

– З огляду на інцидент із вертольотом, я вважаю, що ми маємо на це право, – заявив він журналістам.

Трамп також додав, що США вже завдали Ірану потужного удару напередодні й планують зробити це знову.

– Ми вчора завдали їм сильного удару. Ми знову завдамо їм сильного удару сьогодні – на випадок, якщо ви це пропустили або не ввімкнули телевізор. І подивимося, що буде з угодою, – сказав президент США.

Він висловив невдоволення повільним перебігом переговорів із Тегераном щодо угоди про припинення війни, які, за його словами, досі тривають.

– Я працюю з Іраном уже кілька місяців. Вони мають підписати угоду. Це хороша угода, – заявив Трамп.

Згодом він не став виключати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема електростанціях і мостах, пояснивши це розчаруванням через те, що Іран досі не погодився на домовленість.

Раніше того ж дня Трамп уже погрожував Ірану через затягування укладення мирної угоди зі США.

Його заяви пролунали після повідомлення про те, що Іран збив американський вертоліт Apache, який уночі патрулював Ормузьку протоку. Трамп пообіцяв відповісти на цей інцидент.

І вночі проти 10 червня США завдали серії ударів по Ірану у відповідь на збиття ним американського вертольота AH-64 Apache.

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