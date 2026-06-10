Соединенные Штаты в ночь на 10 июня нанесли серии ударов по Ирану в ответ на сбивание им американского вертолета AH-64 Apache.

Иранские военные, в свою очередь, объявили об ударах по американским базам в регионе.

Об этом сообщает Центральное командование США (CENTCOM), Axios и Politico.

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Отмечается, что силы CENTCOM нанесли удары по иранской системе ПВО, наземным пунктам управления и радиолокационным станциям наблюдения вблизи Ормузского пролива, используя высокоточные боеприпасы из истребителей ВВС и ВМС США.

В Центре подчеркнули, что данная операция стала пропорциональным ответом на действия Ирана.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции отметил, что США атаковали несколько объектов в городах Джаск, Сирик и Кешм. Удары повредили телекоммуникационную башню в Сирике и уничтожили два резервуара для воды в районе Бемани этого города.

Они сообщили, что атаковали соответствующие базы в Иордании и Кувейте. Спикер короля Бахрейна отметил, что ПВО его страны отразила иранские атаки.

По словам американского чиновника, Иран выпустил по меньшей мере четыре баллистических ракеты и несколько беспилотников.

Трамп считает, что соглашение с Ираном все еще возможно: детали

По информации анонимного высокопоставленного чиновника Белого дома, американский лидер Дональд Трамп все еще считает, что заключение мирного соглашения с Ираном близится.

Он подчеркнул, что “пока ситуация по соглашению не изменилась”, а его заключение “уже близко”.

Так, администрация Трампа утверждает, что это всего лишь небольшое препятствие на пути к миру, а не возобновление военных действий.

Однако обе страны уже несколько недель обмениваются предложениями по миру, не достигая согласия, и Трамп неоднократно заявлял, что соглашение уже близко.

Напомним, в апреле Иран также сбивал американский вертолет Blackhawk, направлявшийся для спасения членов экипажа истребителя F-15 США, который был сбит ранее.

Несмотря на попадание, вертолет смог пересечь границу с южным Ираком, члены экипажа не пострадали.

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