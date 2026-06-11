Міністр оборони Джон Гілі оголосив про відставку, пояснивши своє рішення незгодою з планами уряду щодо фінансування оборонної сфери.

На його думку, запропонований рівень витрат є недостатнім з огляду на посилення загроз для країни.

Про це повідомляє Гілі у мережі X та The Guardian.

Зараз дивляться

Відставка Джона Гілі з посади міністра оборони: що відомо

У четвер, 11 четвня, Гілі оприлюднив лист, адресований прем’єр-міністру Кіру Стармеру.

У ньому він зазначив, що фінансування Плану оборонних інвестицій (DIP) “значно не відповідає тому, що потрібно для оборони та країни в цей небезпечний час”.

Також міністр нагадав про заяву самого Стармера, який минулого тижня повідомив, що, згідно з оцінками британської розвідки та союзників по НАТО, “Росія може напасти на блок вже у 2030 році”.

За словами Гілі, відсутність належного фінансування змусила б його ухвалювати рішення, які “знизили б готовність Збройних сил та збільшили ризики для військових, що беруть участь у операціях, і можуть зробити країну менш безпечною”.

– Після того, як я пояснив вам, що я не зможу прийняти угоду DIP, яка не надає нашим Збройним силам необхідних ресурсів, у мене тепер не залишається іншого вибору, окрім як подати заяву про відставку з посади вашого міністра оборони. Бажаю вам усім незмінної сили у подоланні виняткових викликів, з якими ви стикаєтеся на посаді прем’єр-міністра, – зазначив Гілі.

Посадовець наголосив, що після приходу до влади уряду Стармера стало очевидно, що “Британія стикнулася з новою ерою загроз, яка вимагала нової ери для оборони”.

У зв’язку з цим Стратегічний оборонний огляд (SDR) передбачив десятирічний план трансформації Збройних сил країни.

Гілі зауважив, що його реалізація потребувала відповідного фінансування через План оборонних інвестицій.

– Відмінна та масштабна міжурядова робота, завершена в січні, під наглядом вас, мене та канцлера, підтвердила масштаб виклику та зростаючі вимоги до оборони. Відтоді ви не змогли, а Казначейство не бажало виділяти ресурси, необхідні для захисту країни в цей час зростання загроз, – написав він.

Як повідомляло видання The Guardian, британське Міністерство фінансів виступало проти спроб прискорити збільшення оборонних витрат.

Це відбувалося на тлі гострих дискусій між міністрами щодо пошуку джерел покриття дефіциту фінансування в розмірі 28 млрд фунтів стерлінгів ($37 млрд).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.