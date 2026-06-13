Безпекові виклики з боку Росії не є короткостроковими, вони будуть актуальні в майбутньому.

РФ дотримується антиєвропейської та антидемократичної стратегії і реалізує її через державну політику.

Про це заявив у вечірньому зверненні 13 червня президент Володимир Зеленський.

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Зеленський про довготривалі виклики з боку РФ

Глава держави наголосив, що Україна є ключовим елементом безпеки Європи.

Він наголосив, що без українських спроможностей і бойового досвіду європейським державам буде значно складніше реагувати на довгострокові загрози з боку РФ.

– І враховуючи довготривалі наміри Росії – те, що зараз російські бази будуються поблизу Європи вже навіть там, де військових баз не було в радянський час, – це точно свідчить, що без України, без наших спроможностей і нашого досвіду Європі може бути надзвичайно складно, – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, безпекові виклики з боку Росії мають довгостроковий характер, оскільки РФ обрала “довготривалу антиєвропейську, антидемократичну стратегію” та формує під неї свою політику.

Зеленський також заявив, що Москва намагається впливати на окремих політиків не заради миру, а для просування власних інтересів.

– Але не заради миру, а заради того, щоб ці політики просто продали Росії інтереси своїх націй та спільні інтереси Європи, – сказав президент.

Зеленський привітав Молдову і подякував Європі

Президент привітав Молдову з прогресом на шляху до членства в Європейському Союзі.

– Україна й Молдова разом долають цю відстань до повноцінного вступу в Європейський Союз, – зазначив він.

Президент подякував європейським лідерам за підтримку України та ухвалення “сильних і справедливих рішень”.

Зеленський подякував очільниці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та президенту Європейської ради Антоніу Кошті.

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