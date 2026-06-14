Российские войска на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, а также в Крыму прибегают ‘до маскировки военных цистерн под гражданский транспорт. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по логистическим путям противника.

Об этом в эфире телемарафона Единственные новости сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Маскировка военной логистики РФ

По словам спикера Военно-морских сил ВСУ Дмитрия Плетенчука, украинские военные продолжают системно атаковать логистические маршруты российских оккупационных сил на юге Украины.

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Поэтому российское командование вынуждено искать новые способы маскировки транспорта, который используется для обеспечения войск.

— Достаточно системно. Настолько, что враг прибегает к мерам маскировки. Доходит до того, что они уже даже конструируют надстройки над бензовозами, маскируя их под гражданские авто, и есть информация, что для этого начали использовать автомобили для перевозки пищевых продуктов, например молока, — отметил Плетенчук.

Он добавил, что ключевым элементом логистики окупантов остается железнодорожное сообщение между Ростовской областью РФ и временно оккупированным Крымом через Джанкой.

Именно по этому маршруту осуществляются основные перевозки через большие объемы грузов.

В то же время, по оценке представителя ВМС, российские войска не испытывают критического дефицита горючего в Крыму.

В частности, речь идет об обеспечении авиации и катеров.

До этого пресс-секретарь Сил обороны юга Владислав Волошин сообщал, что российская группировка войск Днепр решила привлекать гражданский транспорт для доставки горючего по маршруту между Ростовом-на-Дону и временно оккупированным Крымом.

Такое решение связывают с регулярными ударами по российским бензовозам, что существенно усложнило обеспечение оккупационных войск горючим.

По словам Волошина, для перевозок планируют использовать транспорт, изъятый ​​у гражданских предприятий, в том числе грузовики, хлебовозы и автомобили служб доставки.

Горючее будут транспортировать в емкостях разного объема — от небольших канистр до больших резервуаров.

В то же время, водителям такого транспорта запретили носить военную одежду, что может свидетельствовать о попытке скрыть военное назначение перевозок под видом гражданской деятельности.

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