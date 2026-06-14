Російські війська на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, а також у Криму вдаються до маскування військових цистерн під цивільний транспорт. Причиною стали регулярні удари українських дронів по логістичних шляхах противника.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Маскування військової логістики РФ

За словами речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука, українські військові продовжують системно атакувати логістичні маршрути російських окупаційних сил на півдні України.

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Через це російське командування змушене шукати нові способи маскування транспорту, який використовується для забезпечення військ.

— Досить системно. Настільки, що ворог вдається до заходів маскування. Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто, і навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока, — зазначив Плетенчук.

Він додав, що ключовим елементом логістики окупантів залишається залізничне сполучення між Ростовською областю РФ та тимчасово окупованим Кримом через Джанкой.

Саме цим маршрутом здійснюються основні перевезення через великі обсяги вантажів.

Водночас, за оцінкою представника ВМС, російські війська наразі не відчувають критичного дефіциту пального в Криму.

Зокрема, йдеться про забезпечення авіації та катерів.

До цього речник Сил оборони півдня Владислав Волошин повідомляв, що російське угруповання військ Дніпро вирішило залучати цивільний транспорт для доставки пального маршрутом між Ростовом-на-Дону та тимчасово окупованим Кримом.

Таке рішення пов’язують із регулярними ударами по російських бензовозах, що суттєво ускладнили забезпечення окупаційних військ пальним.

За словами Волошина, для перевезень планують використовувати транспорт, вилучений у цивільних підприємств, зокрема вантажівки, хлібовози та автомобілі служб доставки.

Пальне транспортуватимуть у ємностях різного об’єму — від невеликих каністр до великих резервуарів.

Водночас водіям такого транспорту заборонили носити військовий одяг, що може свідчити про намагання приховати військове призначення перевезень під виглядом цивільної діяльності.

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