Мирное соглашение между США и Ираном планируют подписать уже на этой неделе: дата и место
- Пакистан заявил о достижении взаимопонимания между США и Ираном.
- Церемонию подписания соглашения анонсировали на 19 июня в Женеве.
Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном может состояться 19 июня в Женеве (Швейцария).
Об этом глава МИД Пакистана Ишак Дар сообщил в соцсети X.
Мирное соглашение между США и Ираном: что известно
Ишак Дар заявил, что Пакистан приветствует достигнутое между Вашингтоном и Тегераном понимание и назвал его результатом длительных дипломатических усилий и совместной работы дружественных государств.
— Этот значительный прорыв свидетельствует об эффективности последовательной дипломатической деятельности и коллективной решимости дружественных государств отдать предпочтение диалогу, а не конфронтации, — написал глава МИД.
По его словам, договоренность должна стать позитивным сигналом для международного сообщества и добавить стабильности мировой экономике, особенно странам, которые больше всего зависят от региональной безопасности.
Дар также отметил, что Пакистан в течение всего периода поддерживал контакты со всеми сторонами и выступал за дипломатический путь урегулирования.
Отдельно он поблагодарил страны, которые участвовали в переговорном процессе или поддерживали его дипломатически, в частности Саудовскую Аравию, Катар, Турцию, Египет, а также ООН и международных партнеров.
Министр заявил, что стороны продолжают переговоры по отдельным неурегулированным вопросам, однако Пакистан ожидает проведения официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве.
В то же время ни США, ни Иран на момент заявления отдельно не подтверждали дату подписания или достижения окончательного мирного соглашения.
На днях США продолжили военную операцию против Ирана и нанесли новые удары по иранской территории.
По информации американских медиа, атаки должны были усилить давление на Тегеран и заставить его вернуться к переговорному процессу.
В Центральном командовании США заявили, что под удары попали системы ПВО, радиолокационные станции и подразделения управления беспилотниками.