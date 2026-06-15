Церемония подписания мирного соглашения между США и Ираном может состояться 19 июня в Женеве (Швейцария).

Об этом глава МИД Пакистана Ишак Дар сообщил в соцсети X.

Мирное соглашение между США и Ираном: что известно

Ишак Дар заявил, что Пакистан приветствует достигнутое между Вашингтоном и Тегераном понимание и назвал его результатом длительных дипломатических усилий и совместной работы дружественных государств.

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— Этот значительный прорыв свидетельствует об эффективности последовательной дипломатической деятельности и коллективной решимости дружественных государств отдать предпочтение диалогу, а не конфронтации, — написал глава МИД.

По его словам, договоренность должна стать позитивным сигналом для международного сообщества и добавить стабильности мировой экономике, особенно странам, которые больше всего зависят от региональной безопасности.

Дар также отметил, что Пакистан в течение всего периода поддерживал контакты со всеми сторонами и выступал за дипломатический путь урегулирования.

Отдельно он поблагодарил страны, которые участвовали в переговорном процессе или поддерживали его дипломатически, в частности Саудовскую Аравию, Катар, Турцию, Египет, а также ООН и международных партнеров.

Министр заявил, что стороны продолжают переговоры по отдельным неурегулированным вопросам, однако Пакистан ожидает проведения официальной церемонии подписания 19 июня в Женеве.

В то же время ни США, ни Иран на момент заявления отдельно не подтверждали дату подписания или достижения окончательного мирного соглашения.

На днях США продолжили военную операцию против Ирана и нанесли новые удары по иранской территории.

По информации американских медиа, атаки должны были усилить давление на Тегеран и заставить его вернуться к переговорному процессу.

В Центральном командовании США заявили, что под удары попали системы ПВО, радиолокационные станции и подразделения управления беспилотниками.

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